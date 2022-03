«Mister Putin fermi la guerra»: al Cremlino arrivano 10mila cartoline da una parrocchia in Germania

Caro Putin c'è posta per te. L'idea è venuta a un parroco tedesco e subito si è diffusa a macchia d'olio diventando super popolare. Una parrocchia cattolica a Dillenbur ha fatto preparare 10 mila cartoline, con l'indirizzo del Cremlino prestampato in cirillico sul retro. Il destinatario è ovviamente il presidente russo Vladimir Putin. Il messaggio è sintetico: «Per favore Signor Putin fermi il conflitto». La cartolina raffigura una colomba che tiene nel becco un ramoscello d'ulivo, su fondo blu. «Siamo consapevoli che forse Putin non leggerà mai le nostre cartoline, ma sicuramente le persone del suo staff certamente. E' un segnale che fa riflettere» hanno spiegato dalla parrocchia. La cartolina è possibile scaricarla anche dal sito della parrocchia ( post-an-putin ).