Mercoledì 19 Ottobre 2022, 18:48 - Ultimo aggiornamento: 18:58

Mentre i raid russi portati avanti anche con i droni kamikaze Shahed-136 di fabbricazione iraniana vanno avanti senza tregua e aumentano le città e i paesi ucraini al buio a causa degli attacchi alle centrali elettriche, nella regione di Kherson, le autorità locali russe hanno avviato l'evacuazione di migliaia di civili in vista di una dura controffensiva da parte di Kiev. La regione di Kherson rientra tra quelle, di recente, annesse alla Russia con il referendum farsa non riconosciuto dalla comunità internazionale e nelle quali il presidente russo Vladimir Putin ha ora introdotto la legge marziale: le altre sono Zaporizhzhia, Luhansk e Donetsk.

L'evacuazione dei civili da Kherson

Il comandante delle forze russe in Ucraina, il generale “Armageddon” Sergei Surovikin, citato dall'agenzia Ria Novosti, ha dichiarato che i bombardamenti compiuti dalle forze ucraine sul ponte Antonovsky che attraversa il fiume Dnepr e la diga della centrale idroelettrica di Kakhovskaya hanno reso «difficile l'approvvigionamento di cibo alla città e ci sono problemi per le forniture di acqua ed elettricità». Tutto questo, ha aggiunto: «non solo complica notevolmente l'esistenza dei cittadini, ma crea una minaccia diretta alle loro vite». Da qui l'ordine, da parte del governatore filorusso di Kherson, Vladimir Saldo, di evacuare la popolazione dei comuni di Berislavsky, Belozyorsky, Snegiryovsky e Alexandrovsky in vista della controffensiva ucraina per riprendere il controllo di Kherson.

La smentita di Kiev

Una falsità, secondo Kiev. Il capo dell'Ufficio del Presidente ucraino Andriy Yermak ha dichiarato che «gli occupanti russi stanno diffondendo notizie false sui presunti bombardamenti dell'esercito ucraino a Kherson e con spettacoli propagandistici sull'evacuazione. Ma a differenza dei terroristi russi, i cui aerei si schiantano contro le abitazioni anche in Russia, le Forze armate ucraine non bombardano gli insediamenti ucraini». Yermak ha inoltre aggiunto che «la propaganda fallirà. Tutto sarà Ucraina». Precedentemente, il capo dell'amministrazione militare regionale di Mykolaiv Vitalii Kim aveva dichiarato che «gli invasori russi stavano preparando le postazioni per bombardare la città di Kherson». Su Telegram, il capo dell'amministrazione militare regionale di Kherson nominato da Kiev, Yaroslav Yanushevich,ha commentato l'evacuazione della popolazione ordinata da Saldo, affermando che «queste dichiarazioni risuonano sullo sfondo dei successi dei nostri militari, che nella regione di Kherson stanno liberando un insediamento dopo l'altro. Cittadini di Kherson, vi esorto a ignorare tutto ciò che gli occupanti vi dicono o pretendono. Vogliono prendere in ostaggio il nostro popolo e usarlo come scudo umano».

Perchè kherson è così importante per la Russia

Kherson era caduta in mano russa lo scorso marzo, poco dopo l'inizio della guerra in Ucraina. Si trova a sud dell'Ucraina, vicino al Mar Nero ed è un luogo chiave per la Russia. Una base strategica: consente ai russi di tenere sotto controllo una parte molto ampia di territorio della costa meridionale dell'Ucraina e spostarsi a ovest fino a Odessa, uno dei principali porti ucraini sul Mar Nero. Da Kherson passa la strada che collega l'Ucraina meridionale con la penisola di Crimea. Dall'inizio dello scorso mese di settembre, le forze di Kiev sono riuscite a riconquistare terreno nel sud dell'Ucraina e ora potrebbero arrivare a Kherson nel giro di poco tempo.