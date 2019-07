Kenya, incontro su lotta all'alcolismo: deputato partecipa ubriaco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Partecipa a un incontro sulla lotta all'alcol e al suo consumo illecito. E lui, deputato, si presenta ubriaco. E’ quanto accaduto in, a Elburgon, cittadina a 160 km da Nairobi. Protagonista di questo episodio è stato il parlamentare Kuria Kimani.Secondo quanto riporta il quotidiano kenyano, si è presentato lì in compagnia di collaboratori e sostenitori. I residenti si sono subito resi conto che qualcosa non andava (riferiscono di un comportamento un po’ strano appena arrivato) ma poi tutto è stato più evidente quando, sul palco, ha cominciato a barcollare."Siamo rimasti scioccati dal fatto che il suo discorso fosse confuso e incoerente mentre cercava di rivolgersi alla folla", ha detto John Kariuki, uno dei residenti che ha partecipato all'incontro.Il deputato è stato portato via dalla polizia dopo che proprio un gruppo di persone, abbastanza arrabbiate, ha minacciato di picchiarlo.