Insulta la collega, conduttore televisivo di un'emittente newyorkese licenziato: incastrato dal fuorionda

«Sei una stro**a», la frase catturata da un microfono rimasto acceso, durante un fuori onda di "Eyewitness News This Morning", telegiornale mattutino in onda sull'emittente neworkese WABC-TV. L'insulto - secondo quanto riporta la testata statunitense Page Six - è costato il posto di lavoro allo storico conduttore Ken Rosato, 56 anni, al timone dell'edizione mattutina del telegiornale dal 2007. Sarebbe stato lui a pronunciare la frase incriminata, rivolta a una collega presente in studio: Shirleen Allicot.

Non è chiaro il motivo di quelle parole, né la data esatta in cui sarebbero uscite dalla bocca del giornalista televisivo.

Fatto sta, che lo scorso venerdì 12 maggio i colleghi di Rosato sono stati avvisati del suo licenziamento tramite un'e-mail, spedita dalla direzione dell'emittente, la quale ha ringraziato l'anchormen per il lavoro svolto in questi decenni senza fornire ulteriori dettagli.

La fine di un'epoca

L'addio di Rosato ha di fatto chiuso un'epoca: il 56enne aveva iniziato a lavorare per conto della WABC già nel lontano 2003, come giornalista freelence, prima di prendere le redini del telegiornale mattutino quattro anni dopo. A lui erano stati affiancati i co-conduttori Shirleen Allicot, Heather O'Rourke e il meteorologo Sam Champion, che nei giorni scorsi sarebbero stati convocati dai piani alti della WABC per parlare del fuori onda incriminato.

Gli altri colleghi della redazione hanno riferito a Page Six di non sapere che cosa si siano detti. L'emittente d'altro canto non ha rilasciato nessuna dichiarazione ufficiale in merito, limitandosi a cancellare la biografia e il volto di Rosato dal sito. Un portavoce del presentatore nei giorni scorsi ha smentito l'indiscrezione secondo cui Rosato sarebbe stato licenziato per frasi razziste, parlando di «notizia al 100% falsa».