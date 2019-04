Kate Middleton si pente e corre ai ripari: quel gesto non doveva essere fatto in pubblico

Kate Middleton si è pentita e ha deciso di non farsi "beccare" più mentre compie un gesto del tutto naturale ma che non può passare inosservato su tutti i media internazionali e soprattutto sui social. Tutto quello che fa la duchessa di Chambridge, infatti, è costantemente sotto i riflettori, ma questa volta non c'entra la cognata Meghan Markle. Kate avrebbe mostrato una sua debolezza prendendo la mano del marito William.

Tutto è successo quando, in attesa di salire sull'elicottero parcheggiato nel giardino di casa, è stata immortalata da un turista mentre camminava mano nella mano con il principe. Il video, che risale agli inizi di marzo, ha subito fatto il giro dei social e intenerito il mondo intero, ma a lei sembra che la cosa non sia piaciuta. In pubblico non si fa. Ha deciso così di spendere 24mila euro per innalzare la siepe e nascondere quella parte di prato.

Il gesto aveva conquistato tutti, ma William e Kate continuano a essere la coppia più tradizionalista e più rigida. Niente a che vedere con Meghan e Harry, accusati di stravolgere troppo spesso il protocollo. I giornali parlano anche di un'atmosfera pesante a Kensigton Palace. Niente paura, però, le due coppie si separeranno molto presto. Il trasloco dei duchi di Sussex rimetteterà tutte le cose a posto.



Ultimo aggiornamento: 7 Aprile, 11:34

