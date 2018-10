«Perchè ci sono tanti fotografi?»: la risposta di Kate Middleton alla bimba è speciale

Kate Middleton è tornata. Dopo il periodo di congedo per la terza maternità, la duchessa di Cambridge è riapparsa in pubblico per una visita ufficiale ai bambini della St. Augustine School, in gita a una riserva naturale di Londra. La Middleton si è resa protagonista di una scena che ha intenerito il Regno Unito ed è immediatamente rimbalzata su tutti i media inglesi.

Una bambina di quattro anni le ha chiesto perché ci fossero tanti fotografi e la moglie del principe William ha risposto: «Stanno fotografando te, perché sei speciale! Sono venuti qui a vedere la tua bellissima scuola». Una risposta di classe, come spesso capita quando si tratta di Kate.

Kate Middleton visits a London wildlife garden in her first official solo engagement since giving birth to her third child pic.twitter.com/LAOKFjzHXA — Reuters Top News (@Reuters) 3 ottobre 2018

