Afghanistan, razzo nei pressi dell'aeroporto di Kabul. Raid Usa: colpiti diversi kamikaze Isis. Almeno 6 morti

Domenica 29 Agosto 2021, 14:47 - Ultimo aggiornamento: 17:56

Paura a Kabul nei pressi dell'aeroporto. Gli Stati Uniti hanno condotto un raid lanciando un razzo contro militanti dell'Isis che - secondo quanto riferiscono fonti sia americane che talebane - stavano pianificando un attacco kamikaze allo scalo della capitale dell'Afghanistan. A Kabul si registra un'esplosione in una zona residenziale a 5 chilometri dall'aeroporto: secondo la tv locale Ariana, che cita testimoni sul posto, il bilancio è di 6 morti, inclusi 4 bambini. Testimoni oculari sostengono che siano stati colpiti due veicoli e alcune parti di una casa, all'interno della quale vivono tre famiglie. Non è ancora chiaro il collegamento fra questa esplosione e l'attacco degli Usa contro i kamikaze Isis.

Nuovo raid Usa contro kamikaze Isis

Il raid americano a Kabul, condotto con un drone, ha colpito un veicolo «con diversi kamikaze» che si stavano recando all'aeroporto. Lo affermano fonti dell'amministrazione citate dall'Associated Press, secondo le quali la minaccia «si ritiene sia stata eliminata».

«Le forze americane hanno condotto un raid di autodifesa contro un veicolo a Kabul, eliminando un'imminente minaccia all'aeroporto di Kabul. Abbiamo fiducia nel fatto che il target sia stato colpito». Lo afferma il Pentagono. «Significative esplosioni secondarie dal veicolo hanno indicato la presenza di una significativa quantità di materiale esplosivo», aggiunge il Pentagono, precisando che al momento non ci sono indicazioni di vittime civili.

Il raid americano a Kabul è stato condotto contro una minaccia «credibile». Lo riporta il New York Times citando fonti dell'amministrazione Biden. Il presidente americano nelle ultime ore ha detto che il raid nella provincia di Nangarhar, nel quale sono rimasti uccisi due militanti dell'Isis-K, non sarebbe stato l'ultimo.

Il raid Usa contro un veicolo con diversi kamikaze dell'Isis-K pronti ad attaccare l'aeroporto di Kabul e il razzo che ha colpito un quartiere a nord-ovest dello scalo, uccidendo - secondo la tv afghana Ariana - 6 persone, tra cui quattro bambini, sono «due incidenti che sembrano essere separati, anche se questo non è confermato». Lo riferisce il quotidiano britannico Guardian. Altri media internazionali, tra cui Sky News e Bbc, evidenziano come non sia chiaro se i due episodi siano effettivamente separati tra loro.

Sullivan: «Raid contro Isis-K continueranno»

Il presidente americano Joe Biden «non intende iniziare una nuova guerra in Afghanistan», ma proseguiranno i raid contro l'Isis-K, responsabili dell'attacco suicida di giovedì a Kabul. Lo ha detto alla Cbs il Consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan. «Continueremo a compiere questo tipo di attacchi da remoto come quello realizzato contro membri dell'Isis-k. E, certo, considereremo altre operazioni contro questa gente, per catturarli e eliminarli dal campo di battaglia», ha aggiunto, riferendosi al raid di ieri mattina compiuto con un drone contro un terrorista dell'Isis-K. Sullivan ha riferito che si «monitora da vicino» la potenziale minaccia di attacchi terroristici all'interno degli Stati Uniti. «Al momento l'intelligence ritiene che i gruppi terroristi in Afghanistan non posseggano capacità di colpire all'esterno, ma naturalmente potrebbero svilupparle», ha rimarcato.

Watch: The latest blast heard in Kabul was a rocket that "initial information shows hit a house,” AFP reports, citing a security official. https://t.co/5MyFBUIQcC pic.twitter.com/hgTmlNIsOd — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 29, 2021