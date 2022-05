Alina Kabaeva, Ue pronta a sanzionare la fidanzata di Putin (gli Usa invece temporeggiano)

L'Unione Europea è pronta a sanzionare Alina Kabaeva, la fidanzata di Vladimir Putin. Tra le nuove misure che le istituzioni europee si apprestano a varare in risposta all'invasione della Russia in Ucraina ce ne sarebbero alcune anche nei confronti dell'amante del presidente russo. Secondo fonti europee, il nome della Kabaeva è stato aggiunto, insieme a quelli di altri tre personaggi, alla lista nera proposta dal servizio esterno (Seae) della Commissione Ue che è arrivata così a comprendere 68 persone.

Sanzioni Kabaeva, gli Usa: «Nessuno è al sicuro»

Minacce di sanzioni per la Kabaeva arrivano anche dagli Stati Uniti, che sembravano non voler sanzionare la fidanzata di Putin per evitare un attacco personale al presidente russo. «Nessuno è al sicuro dalle nostre sanzioni», ha detto oggi la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, rispondendo ad una domanda sul fatto che la storica comapgna di Vladimir Putin, Alina Kabaeva, sia finora stata risparmiata dalle misure degli Usa. «Stiamo continuando a rivedere le nostre sanzioni, quindi nessuno può dirsi esantato», ha precisato Psaki.

