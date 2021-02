Dramma sul K2, tre alpinisti dispersi, c'era anche un'italiana: è riuscita a salvarsi

Tre alpinisti - l'islandese John Snorri, il pakistano Ali Sadpara e il cileno Juan Pablo Mohr - risultano dispersi sul K2 dove erano impegnati nel tentativo di ascensione alla vetta. Lo riferisce via social Chang Dawa Sherpa che si trova al campo base: «Da più di 30 ore non abbiamo loro notizie e i loro localizzatori Gps sono spenti». Nelle prossime ore è prevista una ricognizione in elicottero da parte dell'esercito pachistano. Nel tentativo era impegnata anche l'italiana Tamara Lunger che è riuscita a scendere fino al campo base avanzato. Durante la discesa, a causa di una caduta, ha perso la vita il bulgaro Atanas Skatov.

It’s alrdy been more than 30 hrs, we (at basecmp) have rcvd no news of @john_snorri , @ali_sadpara , and Juan Pablo Mohr.

Rcvd msg frm Army, thy snt 2 helicopters along wd 2 Climbers, for Search and Rescue mission.

Chang Dawa Sherpa frm Bscmp-#K2winter2021 pic.twitter.com/WFvy61x4Dq

