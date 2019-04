Juncker: «Alcuni ministri italiani sono dei bugiardi. Gli italiani lo sanno?»

«Alcuni ministri italiani sono bugiardi quando non rivelare gli importi stanziati per l'Italia da parte dell'Unione europea».

Lo ha detto il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, parlando in un’intervista a EuranetPlus, riportata sul profilo Twitter della radio.



«All'Italia abbiamo dato 130 miliari. Il piano-Juncker ha generato investimenti dell'ordine di 63,3 miliardi. I fondi strutturali, sostegno europeo per rinvigorire l'economia, sono più di 44 miliardi», ha aggiunto Juncker durante l'intervista. E ancora: «C'è un solo italiano che lo sa? Visto che alcuni ministri italiani dicono il contrario, sono dei bugiardi».

Una dichiarazione molto forte e in netta contrapposizione con quanto detto poco fa a palazzo Chigi. «Tra Italia e Commissione Ue è grande amore. Bisogna dirlo a tutti i ministri italiani, assolutamente», ha detto il presidente della Commissione Europea, Juncker, chiudendo così il suo intervento davanti alla stampa al fianco del premier Giuseppe Conte al termine del colloquio avuto a Palazzo Chigi.

Ultimo aggiornamento: 19:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA