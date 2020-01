Londra, il governo di Johnson cerca «tipi strambi»: arriva il mago Uri Geller che piega i cucchiaini

Il nuovo governo inglese vuole assumere collaboratori “svalvolati”, pazzoidi, fuori dagli schemi, e tra i tanti che già si sono candidati c'è anche un nome molto noto, almeno fino a qualche anno (o decennio) fa: è Uri Geller, l'uomo dotato di presunti poteri paranormali, che negli anni 70 divenne famosissimo in tutto il mondo per la sua “telecinesi”, in particolare con il numero del piegamento del cucchiano di metallo con la sola forte del pensiero.

L'iniziativa di reclutare «tipi strambi e disadattati» (in inglese «weirdos and misfits») è nata da Dominic Cummings, geniale ed eccentrico consigliere di Boris Johnson, il grande stratega della Brexit e dell'attuale primo ministro che non parla mai in pubblico e che si veste con maglione e scarpe da ginnastica anche negli appuntamenti più formai della politica inglese. Cummings ha proclamato giorni fa la necessità di aprire le porte di Downing Street anche al talento di «tipi strambi e disadattati» («weirdos and misfits»). Ed ecco che a rispondere si fa subito vivo Uri Geller, un tempo noto come sentitivo dai poteri paranormali, oggi derubricato a semplice illusionista (diversi esperti di magia hanno dimostrato i trucchi che si nascondevano dietro le sue esibizioni) e a celebrità televisiva. Geller, che con il premier ha già avuto contatti in passato, informa in una lettera svelata dal Daily Telegraph d'essere pronto a offrire i propri servigi a Johnson.

Oggi il “mago” risiede in Israele, ma rivendica di aver contribuito alla recente vittoria elettorale di Johnson, attraverso l'influsso di «energia positiva» che sostiene d'aver canalizzato verso di lui. Mentre assicura di essere «serio al 100%» - stando a una fonte «amica» - sulla disponibilità di tornare nel Regno per unirsi al team di Downing Street: laddove Cummings riconoscesse «il valore potenziale di averlo a bordo» fra i consulenti governativi.

