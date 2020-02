Joe Biden, i repubblicani: se eletto, via all'impeachment per il suo lavoro in Ucraina

Joe Biden nel mirino dei repubblicani americani, pronti a rivolgere contro l'ex vicepresidente Usa e ora candidato alla Casa Bianca la stessa accusa che i dem americani hanno rivolto a Donald Trump: impeachment. Se Joe Biden dovesse vincere la presidenza, infatti, i repubblicani avvieranno immediatamente una procedura di impeachment per il suo lavoro in Ucraina quando era vicepresidente alla Casa Bianca. Lo ha detto la senatrice repubblicana Joni Earnst alla vigilia dell'inizio delle primarie democratiche in Iowa.

Impeachment di Trump, il voto finale mercoledì in Senato. Strada spianata per l'assoluzione

Trump a Davos: «Impeachment una bufala, sono un grande sostenitore dell'ambiente»



© RIPRODUZIONE RISERVATA