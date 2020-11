Pennsylvania certifica voto, ha vinto Biden. Trump, un repubblicano su 2 lo rivoterebbe nel 2024

Donald Trump non molla nella sua battaglia legale , ma incassa oggi un altro colpo che è quasi un macigno sul risultato finale delle elezioni presidenziali statunitensi. Anche la Pennsylvania, come ieri il Michigan, ha certificato l'esito del voto, riconoscendo la vittoria di Joe Biden. Il tycoon è tornato, peraltro, a usare Twitter: «Ricordate, il Gsa ha fatto un lavoro straordinario così come Emily Murphy, ma non è il Gsa a decidere chi sarà il prossimo presidente degli Stati Uniti».Trump non ha quindi intenzione di riconoscere la vittoria del rivale Joe Biden. Ieri, Emily Murphy, a capo della General Services Administration, l'agenzia federale che ha il compito di autorizzare l'inizio del passaggio di consegne, ha certificato il risultato delle elezioni con il benestare di Trump.

Repubblicani. il 54% pronto a votare Trump

Il 54% degli elettori repubblicani è pronto a votare nuovamente per Donald Trump se si presenterà alle presidenziali del 2024. Lo riferisce un sondaggio Morning Consult-Politico Poll, evidenziando come il presidente americano continui ad avere un forte sostegno nel partito. Secondo il 68% del campione, Trump è in linea con la base dei repubblicani, mentre solo il 20% pensa altrettanto di deputati e senatori. Il sondaggio è stato realizzato giusto prima del via libera di Trump alla transizione, senza però formalmente concedere la vittoria a Joe Biden e ritirare le sue accuse di frodi elettorali. Il 71% degli intervistati ha detto di ritenere Trump più efficace dei parlamentari repubblicani e comunque impegnato per i bene del paese. Secondo un quarto del campione, deputati e senatori temono Trump. Infine un 12% si dice pronto a votare il vice presidente Mike Pence nel 2024, mentre l'8% sceglie Donald Trump jr, il primogenito del presidente.

