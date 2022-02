Joe Bastianich in missione umanitaria al confine dell'Ucraina: «Qui per aiutare chi sta scappando dalla guerra»

Joe Bastianich in missione umanitaria al confine dell'Ucraina. Il manager italo-americano, famoso in Italia soprattutto per le sue partecipazioni a Masterchef, sta raccontando tramite il suo profilo social il viaggio verso il fronte di guerra. L'obiettivo di Bastianich è aiutare i profughi che stanno scappando dai bombardamenti e girare un reportage. Ieri è arrivato al confine tra Polonia e Ucraina e sta aggiornando i follower su tutto quello che succede e su come sta provando a rendersi utile.

APPROFONDIMENTI GLI ANTI-PUTIN Dal jet set allo sport, i russi contro la guerra IL VIDEO Russia, l'iniziativa del TikToker CYBERATTACCO Ucraina, la Russia attacca anche con gli hacker. Sganciato... IL FOCUS Missili termobarici, distruggono gli organi interni e gli...

Ucraina: Sofia Abramovich, Rublev e gli altri. Dal jet set allo sport, i russi contro la guerra che dicono «no» a Putin

Ucraina, emergenza profughi: migliaia in fila ai confini. I sindaci italiani in campo

Joe Bastianich: «Ecco cosa succede al confine»

Bastianich è arrivato ieri al confine per aiutare e girare un documentario per "Le Iene": «C'è tanta gente che aspetta di uscire, ma ci sono macchine in fila anche per entrare. Le persone vanno in Ucraina per portare acqua, pannolini e tutto quello di cui c'è bisogno», ha detto. Oggi il manager è tornato alla dogana: «Escono solo donne e bambini. I più fortunati hanno qualcuno che li aspetti, per gli altri ci sono le tende con i primi soccorsi», racconta Bastianich. «Ora proveremo a portare qualcosa per aiutare, la gente che arriva ha fame, non sono preparati a quello che sta succedendo».