Joaquin Phoenix e Martin Sheen arrestati alla manifestazione sul clima a Washington

Joaquin Phoenix e Martin Sheen sono tra gli attivisti arrestati oggi all'ultima manifestazione sul clima di Washington. Tra i dimostranti anche la veterana Jane Fonda (molte volte arrestata in passato), e Susan Sarandon.

Jane Fonda compie 82 anni in carcere: arrestata per le proteste sul clima

Secondo il sito Deadline.com, Fonda non era tra le decine di altri attivisti che sono stati fermati per avere occupato la scalinata del Campidogliol, ma l'attrice di "Barbarella" era invece tra quelli che si sono spostati a manifestare davanti a una vicina filiale della Chase bank. Fonda era stata di recente arrestata, e aveva passato in manette il suo ottantaduesimo compleanno, il 21 dicembre scorso.



I dimostranti fermati, in tutto, sarebbero un centinaio.

Ultimo aggiornamento: 21:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA