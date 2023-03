La Polonia invierà i jet MiG 29 all'Ucraina: cosa sono e perché possono cambiare le sorti del conflitto

La Polonia potrebbe inviare jet a Kiev nelle prossime settimane, dice il premier polacco Mateusz Morawiecki. Le consegne dei modelli MiG dell'era aumenterebbero la potenza aerea ucraina. Stati Uniti e Germania hanno escluso l'invio di jet da combattimento, per ora. La Polonia potrebbe consegnare all'Ucraina jet da combattimento di epoca sovietica nelle prossime settimane.

«Potrebbe accadere entro le prossime quattro-sei settimane», ha dichiarato martedì il Primo ministro Mateusz Morawiecki ai giornalisti, rispondendo a una domanda se Varsavia avesse deciso di inviare jet MiG-29. Non ha approfondito altri dettagli, tra cui le dimensioni del contingente.



La Polonia sarebbe ansiosa di donare i jet «come parte di una più ampia coalizione internazionale in modo che l'Ucraina possa davvero sentire quel sostegno», ha detto Paweł Szrot, il capo dell'ufficio del presidente polacco.



Le ragioni della decisione

La Polonia è stato il primo paese a consegnare i suoi carri armati Leopard all'Ucraina dilaniata dalla guerra. Dopo il primo lotto di quattro, gli altri 10 dovevano essere inviati già questa settimana. L'impegno a inviare aerei da combattimento è un altro passo nel sostegno militare di Varsavia al suo vicino orientale.

«La restante parte dei MiG-29 che abbiamo in Polonia, che sono operativi e che ora prestano servizio nella nostra Air Force, siamo pronti a fornire quegli aerei, e sono sicuro che l'Ucraina sarebbe pronta a usarli aerei all'istante perché l'Ucraina ha piloti in grado di far funzionare quelle macchine, proprio ora», ha detto Duda durante la sua visita negli Emirati Arabi Uniti.

Duda ha aggiunto di ritenere che le forze armate ucraine vorrebbero essere «all'altezza degli standard NATO» e quindi vorrebbero utilizzare i jet F-16. A tal fine, i piloti ucraini dovranno essere addestrati per utilizzarli, ha insistito.

Citando la sua precedente conversazione con il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky, Duda ha sottolineato che il «requisito chiave» dell'Ucraina al momento è l'artiglieria a lungo raggio, come riportato dall'Agenzia di stampa polacca (Pap).

Le caratteristiche del jet MiG 29

l MiG-29SMT è una versione migliorata del caccia MiG-29 Fulcrum, progettato e prodotto dalla Russian Aircraft Corporation MiG (RAC MiG), che fa parte della JSC United Aircraft Corporation .

Il velivolo modernizzato è dotato di armi aria-aria e aria-superficie ad alta precisione per fornire un'elevata efficienza di combattimento contro bersagli aerei, terrestri e marittimi. Incorpora cabina di pilotaggio e avionica migliorate, serbatoi di carburante aggiuntivi, motore aggiornato e maggiore capacità di trasporto delle armi. Il primo volo del prototipo MiG-29SMT si è concluso nell'aprile 1998. La produzione in serie dell'aereo da combattimento è iniziata nel 2004.

Il jet da combattimento multiruolo è dotato di sei punti di attacco esterni per trasportare una varietà di moderni sistemi d'arma ad alta precisione.

È armato con due R-27ER1(R1), due R-27ET1(T1) e sei missili aria-aria a medio raggio RVV-AE; sei missili aria-aria a corto raggio R-73E; quattro bombe guidate KAB-500Kr / KAB-500L; e una pistola ad aria incorporata Gsh-301 da 30 mm. L'aereo trasporta anche due missili aria-superficie Kh-29TE, due Kh-29L e quattro Kh-25ML; due missili anti-nave Kh-31A; e due missili anti-radar Kh-31P.

🇵🇱❤️🇺🇦. Poland may transfer MiG-29 fighter jets to Ukraine within the next 4-6 weeks - Polish prime minister. pic.twitter.com/WzkSe30lJj — Albir 24 🇪🇺🇪🇸🇺🇦 (@albir2024) March 14, 2023

Il MiG-29SMT Fulcrum è alimentato da due motori RD-33 serie 3, che generano una spinta al decollo di 8.300 kgf ciascuno. La centrale garantisce una velocità massima dell'aria di 1.500 km/h in prossimità del suolo e di 2.400 km/h in quota. L'autonomia del velivolo è di 1.800 km, senza serbatoi esterni. La portata può essere estesa fino a 2.400 km con un serbatoio sganciabile e fino a 3.000 km con tre serbatoi sganciabili. Il velivolo può raggiungere una portata massima di oltre 5.000 km se dotato di tre serbatoi sganciabili e un unico rifornimento in volo. Il soffitto di servizio è di 17.500 m, il carico G massimo è nove e il numero M massimo è Mach 2,25.