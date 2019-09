In volo seduti lontano dai bambini, ora si può: ecco il nuovo servizio Japan Airlines

Quante volte non avete chiuso occhio durante un viaggio aereo per colpa di qualche piccolo vicino di sedile troppo rumoroso? Bene, potrebbe essere arrivata la soluzione al problema. Almeno, se dovete andare in Asia. Arriva infatti dalla Japan Airlines il nuovo servizio di baby checking pronto a salvare il vostro bisogno di sonno.

La compagnia di volo asiatica ha infatti introdotto nel suo sistema di booking una funzionalità che permette di mostrare dove sono seduti i piccoli viaggiatori. Sulla mappa dei posti a sedere, prima di prenotare il proprio, si aprirà all'utente in procinto di partire un'icona «bimbo» che segnalerà la presenza di minori di due anni a bordo del velivolo.



Japan Airlines offers a new seat map that displays a "child icon" above the seats where children between 8 days to 2 years old will sit during the flight. https://t.co/w2WqbAj9FO

Molto felice della novità è stato Rahat Ahemd, utente Twitter che ha già espresso tutta la sua gioia per il neonato servizio. Sul social ha scritto: «Grazie Japan Airlines per avermi avvisato su dove saranno i bambini che hanno intenzione di urlare per 13 ore. Qatar Airways, prendi nota».

Thank you, @JAL_Official_jp for warnings me about where babies plan to scream and yell during a 13 hour trip. This really ought to be mandatory across the board.

Please take note, @qatarairways: I had 3 screaming babies next to me on my JFK-DOH flight two weeks ago. pic.twitter.com/kQYQFIqqCD

— Rahat Ahmed (@dequinix) September 24, 2019