Jamie Hughes compra casa nel Galles per ospitare una famiglia ucraina. E i cittadini la stanno arredando

Compra una casa per regalarla a una famiglia di rifugiati ucraini. Succede in Gran Bretagna dove il signor Jamie Hughes ha deciso di acquistare un appartamento nel Galles, a Wrexham, con tre camere da letto, per un valore di 100.000 sterline. In un primo momento, Hughes, aveva ipotizzato di ristrutturare una dependance della sua abitazione, ma dopo essersi reso conto che l’operazione di ripristino avrebbe richiesto troppo tempo, ha preferito comprarne una ex-novo, così da permettere alla famiglia di trasferirsi già dal 10 aprile.

Il gesto

Un gesto straordinario per Maria e i suoi ragazzi, di 10, 12 e 14 anni che sono stati costretti a fuggire dall’Ucraina quando «le bombe hanno cominciato ad avvicinarsi troppo». Il signor Hughes, che si era reso disponibile con un annuncio sui social ad aiutare rifugiati in fuga, si è messo in contatto con la famiglia due settimane fa. Ora c’è solo da aspettare che i visti arrivino in fretta. Il signor Hughes, che ha iniziato a lavorare giovanissimo, a 21 anni, in una società di telecomunicazioni, ha raccontato quanto per lui fosse stato «assolutamente devastante guardare milioni di persone in fuga, tra le bombe che esplodevano». E così ha deciso di fare la sua parte. Prima prendendo in considerazione la possibilità di creare un appartamento adiacente alla sua casa. Per rendersi subito conto, però, che ci sarebbero voluti circa due anni per realizzarlo, e che probabilmente sarebbe stato troppo angusto e privo di privacy.

Quindi scatta la ricerca per un acquisto e dopo aver visto varie proprietà disponibili, a Wrexham, presenta un’offerta che viene subito accettata. Maria, che attualmente è ancora in Ucraina occidentale con i suoi figli, ha rimasta senza parole dalla gioia, non poteva crederci. E quando Hughes le ha offerto anche del denaro per fuggire dal suo Paese, la donna gli ha risposto «veramente gentile, grazie, ma hai fatto abbastanza». La famiglia è attualmente in viaggio verso un campo profughi in Polonia, dove sarà possibile registrare i documenti per diventare rifugiati nel Regno Unito. Ma nel frattempo a Wrexham fervono i preparativi. La comunità, che si è raccolta in un gruppo Facebook chiamato “Wrexham e Ucraina Uniti”, si è rimboccata le maniche per preparare la casa entro il 10, raccogliendo soldi o beni utili: divani, letti, lavatrici e congelatori, non manca nulla. E tutti sono pronti ad abbracciare Maria e i suoi ragazzi. Il signor Hughes che ha contatti con la famiglia ha spiegato che Maria, precedentemente in servizio in un reparto di anestesia in un ospedale ucraino, sarà messa in contatto con persone dell’ospedale locale per valutare, una volta arrivati nel Regno Unito, opportunità di lavoro.