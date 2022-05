James Bond, l'Aston Martin di Sean Connery all'asta per 1,4 milioni di dollari (ma sarà acquistata almeno a 2 milioni)

La mitica Aston Martin DB5 di Sean Connery verrà battuta all'asta per beneficenza. La macchina è stata messa in vendita dalla famiglia dell'attore e si prevede che verrà venduta per una cifra compresa tra 1,4 e 1,8 milioni di dollari, secondo la Broad Arrow Auctions di Detroit. L'Aston Martin DB5 del 1964 è appartenuta al James Bond più famoso della storia del cinema: Sean Connery infatti ha interpretato l'agente segreto sette volte sul grande schermo e la sua macchina verrà battuta all'asta il 18 agosto.

È lo stesso modello guidato dall'attore in otto film

Il modello, prodotto dalla casa automobilistica inglese fra il 1963 e il 1965, è lo stesso guidato dall'agente 007 in otto film. Come riporta Bloomberg, Sean Connery aveva acquistato l'auto da uno specialista, dopo una lunga ricerca, e l'aveva fatta riverniciare nello stesso colore di quella di Bond. Chi si aggiudicherà l'auto otterrà anche un giro con Sir Jackie Stewart, tre volte campione di Formula 1 e amico di lunga data dell'attore.