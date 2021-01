Jake Angeli, cosa raffigurano i tatuaggi del dimostrante «vichingo» trumpiano

I tatuaggi del dimostrante trumpiano Jake Angeli richiamerebbero ad antiche religioni pagane e norrene. Le stesse a cui spesso si accostano volentieri i militanti dell'estrema destra, sia americana che europea. Stanno facendo discutere, in questi giorni, gli scontri avvenuti a Washington Dc, che sono culminati nell'occupazione illegale dei manifestanti pro Trump che non accettano l'elezione di Joe Biden alla presidenza Usa. Negazionisti del Covid, adepti della setta di Qanon e i suprematisti bianchi: questi vengono additati - generalmente - come i principali componenti della piazza di Donald Trump. Tra loro ha attirato l'attenzione il «vichingo» Jake Angeli, per via del suo copricapo con le corna e i suoi vistosi tatuaggi: ecco cosa rappresentano.

Valknut

Il Valknut è uno dei simboli più misteriosi che appartengono alla tradizione mitologica, germanica e scandinava. È composto di tre triangoli che si intersecano a vicenda, e gli archeologi lo hanno ritrovato su alcune lapidi scritte in caratteri runici, risalenti all'età vichinga. Corredi funerari, incisioni e talismani: i tre triangoli raffigurano l'onore dei guerrieri caduti in battaglia. Il Valknut è conosciuto anche con il nome di «nodo di Odino», che è la principale divinità del paganesimo norreno. Odino è il padre di Thor, il famoso dio del tuono che ha ispirato la celebre saga targata Marvel.

Mjolnir

Si tratta di un altro simbolo tipico della tradizione scandinava: Mjolnir è il martello di Thor, che viene quindi riprodotto come un talismano; generalmente un pendente da mettere al collo. Di solito viene rappresentato capovolto, dal momento che viene appeso: in questo caso, anche se non si tratta di un ciondolo, Jake Angeli se lo è fatto tatuare nella classica posa. Di diversa foggia o dimensioni, a volte presenta delle iscrizioni incise a caratteri runici.

Yggdrassil

È un altro simbolo caratteristico della religione pagana norrena. Rappresenta «l'albero della vita». Presente in molti miti, Yggdrassil rappresenta il contatto fra tutte le cose che sono presenti nell'Universo. Secondo l'Odalismo norvegese, questo albero sacro nasce dall'acqua e alimenta tutti i nove mondi esistenti: Alfheim, Asgard, Helheim, Jotunheim, Midgard, Muspelheim, Niflheim, Svartalfheim e Vanaheim.

