Jacques Bouthier, il milionario francese arrestato per pedofilia: avrebbe abusato per anni di minorenni in casa sua L'indagine è stata affidata alla Brigata per la Protezione dei Minori (BPM) del PJ parigino. Aperta anche un'inchiesta giudiziaria. Spetta ora a un giudice inquirente svolgere ulteriori indagini