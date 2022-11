Jackpot da 2 miliardi in California, è il più alto nella storia: il biglietto comprato in una stazione di servizio

È di 2 miliardi il jackpot da record della Powerball, la lotteria statunitense che si può giocare in 45 stati federati su 50. Si tratta della vincita più alta nella storia. Il biglietto, come riporta Abc news, è stato acquistato in una stazione di servizio ad Altadena, in California.

I numeri vincenti, che sono stati annunciati martedì mattina dopo che l'estrazione di lunedì sera è stata posticipata, sono 10-33-41-47-56 e il Powerball era 10. Il vincitore può scegliere il pagamento del montepremi in un'unica soluzione oppure distribuito nell'arco 29 anni. L'ultima vittoria di un jackpot Powerball risale a quest'estate: 206,9 milioni di dollari per un biglietto da 2 dollari acquistato in Pennsylvania.

