Burkina Faso, il papà di Luca: «Mio figlio rapito». Paese nel caos, si dimette il governo

«O è stato rapito o inghiottito da un gorgo dove non si trova più niente»: lo ha detto al Mattino di Padova Nunzio Tacchetto, padre di Luca, l'architetto di Vigonza (Padova) di cui non si hanno più notizie dopo un viaggio in Burkina Faso con l'amica canadese Edith Blais. «La cosa più probabile - sottolinea - è che sia stato rapito per fini politici o economici. Secondo noi non da jihadisti, da gente che fa terrorismo», ha aggiunto rispondendo ad una domanda su quale potesse essere la motivazione del sequestro. ​

«In questi casi prima o dopo - ha sostenuto Nunzio Tacchetto - se lasciamo indagare chi di mestiere fa questo e lo fa bene, troveremo la soluzione». Il padre di Luca ha ripetuto che l'ultimo contatto con il figlio risale «alle 23.57 del 15 dicembre, quando ha spedito l'ultimo messaggio. Poi sono risultati entrambi entrambi spenti, sia quello di mio figlio che quello di Edith: Il telefono di Luca si è rotto in Mali e lì ne ha acquistato uno nuovo, funzionava bene perchè ci ha messo la sua scheda». Edith invece «non ha mai avuto il cellulare, però quando sono partiti Luca gliene ha regalato uno. Ma dall'Africa ci si collega solo con il wifi».

Il Burkina Faso è nel caos. E nonostante le rassicurazioni del premier canadese Justin Trudeau, che ieri aveva detto di ritenere che Edith (la connazionale scomparsa con l'architetto padovano Luca Tacchetto) fosse viva, crescono i timori per la sorte dei due ragazzi scomparsi. Il premier, Paul Kaba Thieba, e il suo governo hanno rassegnato le dimissioni, secondo quanto riferisce un comunicato della presidenza.



Sulle motivazioni non sono stati forniti dettagli anche se alcuni indiscrezioni riferiscono che il presidente vorrebbe dare nuova vita alla leadership del Paese dell'Africa occidentale che sta combattendo un'ondata crescente di attacchi jihadisti e presa di ostaggi. «Sua eccellenza, Roch Marc Christian Kaboré ha accettato le dimissione e ha espresso tutta la sua riconoscenza al premier Paul Kaba Thiéba e al gruppo di ministri per l'impegno prestato al servizio della Nazione», si legge nel comunicato.



L'ultimo caso riguarda un geologo canadese rapito dai jihadisti e trovato morto mercoledì scorso nei pressi di una miniera d'oro nel nordest del Paese. Mentre, appunto, da metà dicembre non si hanno notizie di Luca Tacchetto e della compagna, la canadese Edith Blais. Il presidente Kabore aveva scelto l'economista esperto Thieba come primo ministro nel gennaio 2016. Tuttavia, negli ultimi mesi, diversi oppositori politici hanno chiesto le sue dimissioni e quella dei ministri incaricati della Sicurezza e della Difesa.

L'Unità di crisi della Farnesina sta seguendo il caso con la massima attenzione, in costante contatto con i familiari del connazionale. È quanto sottolineano fonti del Ministero degli Esteri interpellate sulla vicenda di Luca Tacchetto e della sua compagna di viaggio Edith Blais, scomparsi in Burkina Faso. Al momento - si sottolinea - «è necessario mantenere il massimo riserbo».



