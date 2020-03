Luca Tacchetto, l'italiano rapito e la fidanzata Edith liberati in Mali dopo 15 mesi

Il giovane italiano Luca Tacchetto e la sua compagna di viaggio canadese Edith Bias sono stati liberati in Mali dopo 15 mesi di prigionia. I due erano stati rapiti in Burkina Faso nel dicembre del 2018 mentre erano impegnati in un viaggio turistico nella regione del Sahel. Successivamente erano stati trasferiti in Mali, probabilmente da uno dei gruppi di contrabbandieri in contatto con milizie jihadiste che da anni sono presenti nella regione. Milizie che da tempo si sono affiliate all'Isis e a gruppi che negli anni hanno lavorato con Al Qaeda.

Luca e Edith scomparsi in Burkina, l'ambasciatore: «Nessuna prova che siano morti»

Luca ed Edith scomparsi in Burkina Faso, si segue la pista del rapimento

La notizia è stata confermata da fonti italiane, dopo che un funzionario americano ha spiegato di essere stato informato della loro liberazione, avvenuta venerdì sera nella città di Kidal nell'estremo nord del Mali. Non è ancora chiaro chi siano stati i rapitori, sebbene si sospetti i contrabbandieri della zona che possano averli venduti ad al quaeda. Per questa ragione non sono ancora note le dinamiche del rilascio e quali le condizioni per la loro libertà.

Il 15 dicembre, il giorno prima della scomparsa, erano stati nella città di Bobo-Dioulasso ospiti del francese Robert Guilloteau, un pensionato di 64 anni che si era trasferito nel paese africano dieci anni prima, dopo avere fatto l’agricoltore a La Rochelle.

I due erano ripartiti la mattina successiva: erano diretti prima alla moschea di Bobo-Dioulasso e poi verso la capitale Ouagadougou, dove dovevano presentarsi all’ufficio immigrazione per chiedere un visto valido per Togo e Benin. Ma in quell’ufficio non si sono mai presentati.

I governi di Canada e Italia avevano chiesto immediatamente aiuto alle forze di sicurezza del Mali e del Burkina, ma anche al governo e ai servizi di sicurezza francesi: la Francia mantiene nella regione una forza militare anti-terrorismo impegnata a combattere proprio quei gruppi che potrebbero essere dietro il rapimento dei due giovani.



Ultimo aggiornamento: 10:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA