Italia e Turchia, stretta d'amicizia a Istanbul: Bilal Ekşi nominato Cavaliere dell'Ordine della Stella d'Italia

La solidarietà e l'amicizia sempre più stretta con la Turchia in un momento storico per l'Italia che nel frattempo ha firmato il Trattato del Quirinale con la Francia. Un apertura alla collaborazione e aiuto reciproco auspicata e che adesso vede luce. E mentre si da giusto e ampio lustro alla stretta di mano tra Macron e Draghi, a Istanbul si è appena conclusa una cerimonia organizzata dall'Ambasciata Italiana a Palazzo Venezia per il conferimento dell’onorificenza di “Cavaliere dell'Ordine della Stella d'Italia” a Bilal Ekşi, Direttore Generale di Turkish Airlines.

"Non una cosa da poco" come giustamente ha sottolineato l'Ambasciatore Italiano ad Ankara Massimo Gaiani il quale ha conferito a Bilal Ekşi il titolo assegnato dal Presidente della Repubblica Italiana a coloro che si sono distinti per aver rafforzato il legame di amicizia con l’Italia. Un legame cresciuto durante il Covid e che adesso può trasformarsi ancora in una nuova programmazione di aiuto.

Alla cerimonia hanno partecipato importanti figure di spicco italiane e turche nel campo dell’aviazione, del turismo, dei media e del mondo dell'arte; durante l’evento è stato sottolineato l'impatto positivo sulla collaborazione tra i due paesi rappresentato dai voli di rimpatrio e cargo, effettuati da Turkish Airlines con successo durante il periodo pandemico.

I viaggi però dovrebbero tornare ad essere di piacere e non di necessità e sia l'Italia che la Turchia hanno desiderio di ripartire con una frequentazione turistica sicuramente più assidua. La Turchia, custodisce monumenti naturalistici di grande bellezza, dalle montagne alla sabbia bianca e poi la stessa Istanbul è da visitare se non fosse per godere del tramonto che rosseggia sulle cupole bizantine della Città Vecchia. Un'atmosfera davvero magica.

L'amicizia tra Italia e Turchia

Nel suo discorso di apertura alla cerimonia, l'Ambasciatore Italiano ad Ankara ha parlato dell'amicizia italo-turca e dell'interazione culturale che da secoli lega i due paesi. Nel conferire il titolo di "Cavaliere dell'Ordine della Stella d'Italia" al Direttore Generale di Turkish Airlines, l’Ambasciatore ha dichiarato che Bilal Ekşi si è distinto per due elementi che gli hanno valso l’ottenimento dell’Onorificenza: “In primo luogo ha dimostrato una personalità di spicco nel settore, con tanti anni di carriera coronati dal successo. In secondo luogo, in armonia con l'Ambasciata italiana, Bilal Ekşi ha guidato il team di Turkish Airlines con soluzioni rapide, a sostegno del popolo italiano durante la pandemia”.

Bilal Ekşi ha espresso il suo profondo apprezzamento per la cerimonia e per l'impegno; inoltre si è detto felice che Turkish Airlines abbia contribuito all'amicizia tra Italia e Turchia: "Vorrei congratularmi - ha detto Bilal Ekşi - con i miei colleghi italiani e turchi, e con la “grande famiglia” di Turkish Airlines. Vorrei esprimere la mia più profonda gratitudine al nostro Presidente, Recep Tayyip Erdoğan, per il lavoro svolto nell’onorare il mio paese e le istituzioni; con il suo impegno ha guidato i nostri risultati e ha portato in alto Turkish Airlines con la sua visione".

Sono state trasportate migliaia di tonnellate di forniture mediche in 134 paesi diversi e consegnate più di 300 milioni di vaccini in 56 paesi. La compagnia aerea turca, durante i periodi di restrizione agli spostamenti, ha organizzato più di 1.000 voli e rimpatriato quasi 140 mila persone da 60 paesi. A sostegno della catena di approvvigionamento globale, Turkish Airlines ha inoltre convertito 30 aerei dal trasporto passeggeri ad uso cargo.