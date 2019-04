Nato, Usa: «L'Italia chiarisca come rispetterà l'obiettivo del 2% del Pil per la difesa»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Se l'Italia continua a schierare truppe in modo robusto a sostegno delle missioni Nato e ad investire oltre il 20%» del bilancio della difesa «in modernizzazione e sviluppo di capacità» militari, «essa è significativamente indietro nel rispettare l'obiettivo del 2% della spesa per la difesa» rispetto al pil: lo ha detto all'agenzia Ansa un portavoce del dipartimento di stato americano. «Continuiamo a sollecitare l'Italia a fornire maggiore chiarezza su come intenda raggiungere questo obiettivo entro il 2024».«La forza dell'Alleanza atlantica - ha osservato - è la sua unità e questo è il motivo per cui tutti gli alleati devono fare la loro parte. Siamo di fronte a una serie di minacce, comprese quelle che provengono dal Sud. Continuiamo a chiedere ai nostri alleati di mantenere l'impegno, preso al summit Nato di Wales nel 2014 e riaffermato a Varsavia nel 2016 e a Bruxelles nel 2018, di spendere il 2% del pil nella difesa entro il 2024». Gli Usa, ha aggiunto, «continuano a chiedere anche di investire il 20% del bilancio complessivo della difesa nella modernizzazione e nello sviluppo di capacità entro il 2024».