Agli italiani piace l'Onu

L'Onu in Italia continua a piacere. Con un indice di approvazione del 71% il nostro paese resta tra quelli in cui le Nazioni Unite sono più popolari. Solo due italiani su dieci (il 21%) hanno una opinione sfavorevole del Palazzo di Vetro secondo nuovi dati raccolti dal Global Attitude Survey del Pew Research Center.

I rilevamenti hanno raccolto pareri di 34.904 persone in 32 paesi da maggio ad agosto. I risultati sono stati pubblicati alla vigilia della 74esima Assemblea Generale dell'Onu. L'indice di gradimento è alto soprattutto tra i giovani: nella fascia sotto i trent'anni è al 79% contro il 63% in media degli italiani oltre i cinquanta. Più in generale, secondo il Pew, il Palazzo di Vetro continua ad avere nel mondo una immagine positiva. Nei 32 paesi del rilevamento una media del 62% ha un'opinione favorevole mentre una media del 25% ne giudica negativamente l'operato. La squadra dei fan è guidata dalle Filippine (86%) seguite da Corea del Sud (82%) e Svezia, i tre paesi dove l'indice è superiore all'80%. A livello regionale l'immagine dell'Onu è forte in Europa dove in 12 dei 14 paesi in esame la maggioranza promuove il lavoro dell'organizzazione mondiale per la pace.

In maggioranza favorevoli anche canadesi (69%) e in misura inferiore gli americani (59%), mentre in Israele ben il 65% ha una opinione sfavorevole dell'Onu. E anche in Russia, uno dei cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, 43 su 100 giudicano negativamente l'organizzazione internazionale. In Russia il partito dei favorevoli alle Nazioni Unite è sceso di 24 punti percentuali, dal 58% nel 2007 al 34% nel 2019.

