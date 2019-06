Istanbul, vince il candidato dell’opposizione Imamoglu. L'ex premier Binali Yildirim riconosce la sconfitta

Istanbul, il candidato dell'opposizione repubblicana alle elezioni per la carica di sindaco, Ekrem Imamoglu, è saldamente in testa nel conteggio dei voti, attestandosi intorno al 53,6%. Il candidato del presidente Recep Tayyip Erdogan, l'ex premier Binali Yildirim, ha ammesso la sconfitta e si è congratulato con Imamoglu, che aveva già vinto, anche se di misura il voto del 31 marzo scorso, poi annullato per presunte irregolarità.

Turchia: Istanbul di nuovo alle urne per il Sindaco dopo l'annullamento del voto del 31 marzo

«Al momento, il mio rivale Ekrem Imamoglu - ha detto il candidato del partito islamico della Giustizia e dello Sviluppo (Akp) - è in testa nelle elezioni. Mi congratulo con lui, augurandogli successo». «Le elezioni significano democrazia, queste elezioni hanno ancora una volta dimostrato che la democrazia funziona perfettamente in Turchia», ha aggiunto il candidato di Erdogan.

Imamoglu esulta: a Istanbul ha vinto la democrazia. «Oggi ha vinto la democrazia. Hanno vinto i 16 milioni di abitanti di Istanbul». Lo ha detto nel suo primo discorso dopo la chiusura delle urne Ekrem Imamoglu, che si avvia a una netta vittoria nella ripetizione delle elezioni comunali nella metropoli sul Bosforo dopo l'annullamento del suo successo del 31 marzo.

