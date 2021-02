Israele: Gantz a Netanyahu, blocca l'invio di vaccini all'estero

Israele verso il blocco delle esprtazioni dei vaccini. Il ministro della difesa Benny Gantz ha chiesto al premier Benyamin Netanyahu di sospendere «immediatamente» l'invio di vaccini, acquistati da Israele, a paesi esteri, come annunciato nei giorni scorsi. Al tempo stesso, Gantz ha reclamato la convocazione del Gabinetto di sicurezza per un incontro urgente sul tema.

In una lettera inviata a Netanyahu e al Consigliere per la sicurezza nazionale Meir Ben Shabbat, Gantz ha scritto che «mentre la fornitura al personale medico dell'Autorità nazionale palestinese (Anp) è stata effettuata in modo ordinato, accoppiato al bisogno di vaccini in Israele, l'invio ad altri paesi nel mondo non è mai stata portata in discussione nelle sedi opportune».

«I vaccini sono proprietà dello Stato di Israele e quando tu dici - ha aggiunto Gantz rivolto al premier - che 'dosi non usate' si sono accumulate, mentre la maggior parte della popolazione di Israele non è vaccinata, è falso». Gantz ha chiesto sulla vicenda l'intervento del Procuratore generale dello stato Avichai Mandelblit.

