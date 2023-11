Guerra Israele Hamas, attaccate postazioni Hezbollah nel sud del Libano. Colpito anche il sud di Gaza: 26 morti, molti bimbi

Aggiornamenti in evidenza

di Marco Ventura

«E' una necessità urgente che gli ostaggi nelle mani di Hamas vengano liberati: tutti e subito». Lo dice Joe Biden all'emiro del Qatar, Sheikh Tamin Bin Hamad Al-Thani, in tono perentorio e pubblicamente. L'appello viene diffuso dalla Casa Bianca. E l'emiro non è un interlocutore qualunque, se i leader dell'organizzazione terroristica che governa la Striscia sono da anni suoi ospiti a Doha. La trattativa sugli ostaggi prosegue. Anche il cadavere di una militare rapita il 7 ottobre, Noa, sentinella 19enne, è stato trovato ieri in un edificio vicino all'ospedale al-Shifa a Gaza City e il portavoce dell'Idf, l'esercito israeliano, Daniel Hagari, spiega ai giornalisti che il complesso continua a essere setacciato e sarebbe stata scoperta «un'altra infrastruttura sotterranea». Spariti gli ostaggi, e scomparsi i 25mila miliziani di Hamas, l'Idf si chiede ora dove siano rintanati o se siano fuggiti a sud, attraverso la ragnatela di tunnel o mischiati agli sfollati civili.

La caccia non ha soste, anche se ieri il gabinetto di guerra presieduto da Netanyahu ha autorizzato forniture di carburante per gli impianti di desalinizzazione dell'acqua, di cui ormai c'è una tragica scarsità. L'Organizzazione mondiale della Sanità stima che i gazawi abbiano appena 3 litri d'acqua da bere al giorno e per tutti gli usi, mentre il minimo sarebbe quindici. La decisione di aprire alle forniture di carburante spacca il governo. Critici i ministri d'estrema destra proprio perché Hamas continua a non rilasciare gli ostaggi. Al momento le voci dicono che si tratta per 70 israeliani da liberare in due tappe in cambio di 150 tra donne e minori palestinesi detenuti. Ma Netanyahu vuole che gli ostaggi siano liberati tutti insieme, non a piccoli gruppi, per evitare uno stillicidio che servirà a ricattare Israele su una guerra considerata da Tel Aviv assolutamente necessaria. Un altro ostaggio, Aryeh Zalmanovitch, del Kibbutz di Nir Oz, sarebbe morto dopo un attacco di cuore per la paura sotto un bombardamento israeliano (a sostenerlo le Brigate Al Qassam, braccio armato di Hamas). E ieri Israele ha aggiornato il bilancio delle vittime del rave: 364 morti.Anche per mantenere la pressione sui terroristi nella trattativa, la potenza dell'esercito di David si abbatte sulla Striscia con bombardamenti pure al sud, finora quasi risparmiato: ottanta i morti secondo l'agenzia palestinese Maan per effetto dei martellamenti sul campo profughi di Nuseirat, per un totale di 150 in un giorno nella Striscia. Nell'ospedale indonesiano di Gaza City sarebbero arrivati 120 cadaveri, mentre Hamas denuncia la rimozione di 130 corpi da parte degli israeliani dall'ospedale al-Shifa. Decine le vittime nell'attacco aereo a una scuola che accoglie migliaia di sfollati ad Al Zaytum, nel nord, altre decine nell'area di Al Sabra, nove a est di Rafah, nel sud, più 13 in settori vicini. Tra i morti, Khaled Abu Halal, figura di spicco, a capo del movimento al-Akhrar che riunisce gli ex esponenti di Fatah, il partito nemico di Hamas, passati a quest'ultimo dopo la guerra civile del 2007. Ucciso pure un ex vicepresidente del Parlamento di Gaza. Sale a oltre 12mila il totale dei morti. Cinquemila sarebbero miliziani, sui 30mila stimati all'inizio dell'operazione di terra, suddivisi in 5 brigate regionali e 140 compagnie (dieci dei 24 battaglioni sarebbero stati smantellati).In un'analisi, il quotidiano israeliano Haaretz scrive che l'Idf ha ottenuto risultati «impressionanti», ma Hamas non si è arresa e non ha intenzione di farlo. I soldati israeliani, incluse le forze speciali, non entrano infatti nei tunnel, ambiente ostile e disseminato di trappole. L'unico modo di distruggerli è sganciare bombe di profondità (tra 20 e 80 metri quella della "metro" di Gaza) o mappare le imboccature e far detonare all'interno gel esplosivo o calare robot. Il colpo grosso sarebbe riuscire a eliminare il capo dei capi ancora nella Striscia. «Yahya Sinwar è il nuovo Bin Laden», denuncia il ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant. «Gli daremo la caccia e otterremo la vittoria». Per il momento, però, di Sinwar nessuna traccia. A rimarcare la posizione di Israele è il presidente del Consiglio di sicurezza di Tel Aviv, Tzachi Hanegbi: «Accetteremo il cessate il fuoco soltanto in cambio di un rilascio enorme e non manipolativo degli ostaggi». Se Gaza è in fiamme, si incendia la Cisgiordania. L'esercito di Israele ha concluso ieri mattina un'operazione all'ospedale Ibn Sina, nel campo profughi di Jenin. Almeno 5 le persone uccise e 14 i feriti. La Tv del Qatar, Al Zajeera, riferisce di due morti nell'area calda di Hebron.Per gli israeliani erano terroristi, si sarebbero lanciati con l'automobile contro una postazione militare, uno sarebbe uscito e avrebbe aperto il fuoco sui soldati. Altri tre palestinesi affiliati a Hamas avrebbero attaccato allo stesso modo un posto di blocco a Betlemme, riuscendo a uccidere un soldato. Tra i 21 ricercati palestinesi arrestati in Cisgiordania, sei sarebbero operativi di Hamas. Ma nella stessa nota in cui si appella all'Emiro del Qatar per la liberazione degli ostaggi, Biden dichiara pure che bisogna aumentare il «flusso di aiuti umanitari a Gaza», e il suo segretario di Stato agli Esteri, Antony Blinken, parla con l'ex ministro della Difesa di Israele, Benny Gantz, membro del gabinetto di guerra e papabile successore di Netanyahu, chiedendo misure per ridurre la tensione in Cisgiordania, e le violenze dei coloni armati dal ministero della Sicurezza israeliano. Una dura polemica investe in pieno Elon Musk, che ha scritto «assolutamente vero» sotto un post antisemita su X. «Assolutamente inaccettabile», commenta la Casa Bianca. E Apple e Ibm annunciano che toglieranno a X tutta la loro pubblicità. Un'iniziativa di pace è quella annunciata da Papa Francesco, che incontrerà le famiglie degli ostaggi israeliani ma anche quelle dei palestinesi bombardati da Israele.