Gaza, Netanyahu: «Israele non cerca né di governarla né di occuparla». Solo tregue umanitarie di 4 ore al giorno

di Mauro Evangelisti

Netanyahu concede quattro ore quotidiane di pausa dei combattimenti nel Nord di Gaza e Biden osserva: «Per convincerlo c’è voluto più tempo di quanto sperassi». La distanza tra la Casa Bianca e il primo ministro israeliano appare sempre più evidente. Anche la mediazione sulla liberazione di un gruppo di ostaggi e sull’invio di aiuti umanitari dentro Gaza è sempre più scivolosa. L’ipotesi dello stop alle armi di tre giorni, sulla base di un accordo con Hamas, è ferma. E il presidente americano non nasconde che la sua visione è differente da quelle del primo ministro dello Stato ebraico: «Ho chiesto una pausa anche più lunga di tre giorni. Sugli ostaggi restiamo ottimisti. Ma non c’è alcuna possibilità di un cessate il fuoco». Sono comunque due opzioni differenti: una cosa è la pausa umanitaria, sulla quale si sta trattando (e per ora ci sono le quattro ore quotidiane, ma già questa concessione ha causato malumori all’interno del governo israeliano), un’altra è il cessate il fuoco sul quale lo Stato ebraico, sull’onda dell’emozione suscitata dal massacro compiuto da Hamas, non è disponibile a fare aperture.

Distanza

Secondo il portavoce del consiglio di Sicurezza della Casa Bianca, John Kirby, «le quattro ore quotidiane di pausa consentiranno gli spostamenti dai due corridoi umanitari, sono i primi passi significativi e possono consentire il rilascio di ostaggi».

Ma Israele invita alla prudenza e non lo fa solo Natanyahu, ma anche il presidente Herzog, più moderato, che però spiega in una intervista alla Nbc a proposito degli ostaggi e di una possibile intesa con Hamas: «Mentre ci sono molte persone, che sono terze parti, che stanno inviando messaggi ottimistici ai notiziari, io dico apertamente: in base alle mie conoscenze, fino ad ora, non c’è nessuna informazione sostanziale che mostri un’offerta reale di Hamas di una trattativa sul tavolo». Non solo: secondo una fonte anonima (un funzionario israeliano) citata dalla Cnn, «le pause di quattro ore nelle operazioni militari saranno “pause tattiche localizzate” che entreranno in vigore in aree specifiche. Un quartiere o un’area verrà avvisata per dare alle persone del Nord la possibilità di viaggiare verso Sud per ricevere aiuti e soccorsi». Gli Usa stanno anche tessendo la tela diplomatica sul destino di Gaza, preoccupati perché temono che Netanyahu punti a occupare la Striscia a lungo termine. «Il futuro degli abitanti di Gaza è in Gaza e in nessun altro posto. Noi non sosteniamo, come principio, il ricollocamento della popolazione di Gaza, anche all’interno di Gaza: quelli che ora sono nel Sud devono avere la possibilità di tornare al Nord quando sarà sicuro farlo» spiega l’inviato speciale Usa per le questioni umanitarie in Medio Oriente, David Satterfield. L’Autorità nazionale palestinese (dunque Abu Mazen) è disponibile a governare nella Striscia se ci sarà un dopo-Hamas. Il segretario generale dell’Anp Hussein al-Sheikh in un’intervista al New York Times: «L’Anp ha detto all’amministrazione Biden di essere aperta a un ruolo di governance a Gaza nel dopo-Hamas se gli Stati Uniti si impegnano a una soluzione a due stati per mettere fine al conflitto israelo-palestinese».

Ricatto

Fin qui le trattative. C’è poi la spietatezza del terrorismo. Se fosse servita un’ulteriore conferma che l’attacco del 7 ottobre di Hamas e delle altre organizzazioni aveva preso di mira, scientificamente, anche i civili, anche gli anziani e i bambini, il video-ricatto diffuso ieri dalla Jihad islamica ha sfacciatamente dato una nuova prova. Compaiono due ostaggi, una donna di 77 anni, Hannah Katzir, e un dodicenne, Yagil Yaakov, che sotto minaccia, visto che dal 7 ottobre sono prigionieri dei terroristi palestinesi, pronunciano parole contro il primo ministro israeliano Netanyahu, accusandolo di essere causa della situazione. Le brigate Al-Quds, che del gruppo Jihad islamica sono il braccio armato, hanno annunciato che libereranno questi due ostaggi «per ragioni umanitarie», ma hanno aggiunto ambiguamente «se le condizioni sul terreno lo consentiranno». «Quel video è una forma di terrorismo psicologico» taglia corto l’esercito israeliano. Il nodo della trattativa più generale sugli ostaggi, ma anche delle sofferenze a cui sono condannati i civili palestinesi bloccati loro malgrado in uno scenario di guerra, sta proprio qui: Hamas e gli altri gruppi che tengono prigionieri 240 persone, in gran parte civili, esigono un cessate il fuoco. L’Idf (forze armate israeliane) sta smantellando postazioni, basi, depositi di armi, tunnel. Lo sta facendo anche con violenti bombardamenti in cui muoiono pure coloro che non hanno colpe oltre a vari capi del gruppo terroristico. Ieri l’esercito ha annunciato di avere ormai il controllo della roccaforte di Hamas nel Nord della Striscia. Il capo di Stato maggiore israeliano, il generale Herzi Halevi, e il direttore dell’agenzia per l’intelligence interna Shin Bet, Ronen Bar, sono entrati nella Striscia di Gaza per valutare la situazione, ma anche per una prova di forza nella parte settentrionale della Striscia. Dunque, per Hamas è fondamentale avere il tempo di riorganizzarsi o fuggire. Ma il governo israeliano teme che sospendendo l’operazione militare si vanificheranno i risultati ottenuti sul campo fino ad oggi. L’opinione pubblica però spinge per il salvataggio degli ostaggi. Non solo: molti prigionieri nelle mani di Hamas sono stranieri, anche americani, non tutelare la loro incolumità avrebbe contraccolpi diplomatici significativi. Le quattro ore di pausa e i due corridoi umanitari consentiranno ai civili palestinesi, ancora bloccati a Gaza City, dove infuriano i combattimenti strada per strada, o comunque nella parte Nord della Striscia, di spostarsi in sicurezza verso Sud. Ma anche questa non gigantesca concessione ha causato tensioni nel governo israeliano, visto che il ministro di estrema destra, Itamar Ben-Gvir, parla di «errore particolarmente grave, dobbiamo continuare a combattere e il gabinetto di guerra non ha il mandato per consentire pause senza restituzione degli ostaggi».

COLLOQUI

Eppure, la mediazione, che secondo i media egiziani ma anche occidentali era vicina a un risultato, prevede uno stop più ampio alla guerra: tre giorni di pausa degli attacchi in cambio della liberazione di un numero compreso tra 10 e 20 ostaggi. Ieri a Doha si è svolto un incontro tra funzionari del Qatar, compreso il primo ministro, il capo del Mossad, David Barrea, e il direttore della Cia, William Burns. Il quotidiano israeliano Haaretz ha citato «esponenti di Hamas» che hanno detto: i colloqui sono in corso ma non è stato ancora raggiunto un accordo con Israele. Secondo una ricostruzione di The Guardian all’inizio della guerra c’era stata la possibilità di una intesa più corposa, con il rilascio di un numero imprecisato di ostaggi (si è ipotizzato una cinquantina) in cambio di un cessate il fuoco di cinque giorni. Netanyahu ha detto no.

Yemen

Ieri il lancio di razzi e droni esplosivi contro Israele, che è bene ricordarlo non si è mai fermato dal 7 ottobre, ha raggiunto una città del Sud, Eilat, sul Mar Rosso, popolare mèta turistica in tempi normali. Al mattino c’è stata una esplosione in una scuola: è stata causata da un drone, sette i feriti. Le sirene di allarme anti razzi sono risuonate anche in serata. Vista la posizione geografica di Eilat il pensiero è andato ai recenti attacchi del movimento Houthi, vicino all’Iran, dallo Yemen. E l’esercito israeliano ha confermato di ritenere che la provenienza del velivolo senza pilota è yemenita.