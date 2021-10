Israele, spada di un cavaliere crociato ritrovata per caso da un sub dopo 900 anni

Martedì 19 Ottobre 2021, 09:53 - Ultimo aggiornamento: 10:50

Una spada appartenuta ad un cavaliere crociato è stata trovata da un sub israeliano dopo essere rimasta 900 anni in fondo al mare. Con un'elsa di 30 centimetri e una lama lunga un metro, l'arma è stata rinvenuta a largo della costa del Carmelo ad Haifa in Israele. «La spada si è conservata in perfette condizioni, è un ritrovamento bello e raro, evidentemente apparteneva ad una cavaliere crociato. Desta grande emozione imbattersi in un oggetto personale di quell'epoca. È un balzo nel tempo». ha commentato Nir Distelfeld, ispettore dell'Unità di prevenzione dei furti dell'Autorità israeliana per le antichità.

I media israeliani riportano la sua foto mentre brandisce la spada, che ora dovrà essere ripulita delle concrezioni marine. Le acque della costa del Carmelo sono ricche di tesori archeologici, grazie alle numerose calette dove le navi si rifugiavano dalla tempesta sin dall'antichità. L'arma è stata trovata per caso dal sub Shlomi Katzin, che l'ha portata a riva, temendo che altri potessero rubarla o che la sabbia potesse di nuovo nasconderla. Katzin l'ha poi consegnata alle autorità, che gli hanno dato un certificato di “buon cittadino”. Il sito del ritrovamento, spiega Distelfeld, era probabilmente usato come ancoraggio fin dall'età del bronzo, 4mila anni fa. Le autorità archeologiche stanno monitorando la zona sin da giugno, ma «i ritrovamenti sono molto elusivi, perché appaiono e scompaiono a seconda del movimento della sabbia».