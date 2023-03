La paura degli americani: Medio Oriente fuori controllo con Gerusalemme più debole

Nei “simulation games”, le prove di scenario del Pentagono (e della Casa Bianca) sul Medio Oriente, il vero punto fermo, il baluardo incrollabile dello schieramento americano e occidentale nella regione, è Israele. Anzi, la democrazia israeliana. Si capisce allora perché le scene di centinaia di migliaia di manifestanti per le strade di Tel Aviv e Gerusalemme dopo il siluramento del ministro della Difesa Yoav Gallant, favorevole al rinvio della riforma della giustizia in nome della sicurezza nazionale, abbiano risvegliato i peggiori fantasmi nel gabinetto del presidente Biden. Il quale nelle ultime settimane ha già dovuto metabolizzare il protagonismo russo e cinese, la ritrovata concordia e la ripresa delle relazioni diplomatiche tra l’Iran e l’Arabia Saudita, tra sciiti e sunniti, platealmente sotto l’ombrello del gigante asiatico. E, ancora, il ritorno di Bashar al-Assad, il dittatore siriano, alle visite di Stato nel Golfo, ricevuto con tutti gli onori perfino negli Emirati arabi uniti che ospitano tuttora basi americane e francesi. La forza e la stabilità di Israele rimangono imprescindibili per Washington, e lo dovrebbero essere anche per l’Europa. L’annuncio, ieri sera, di Netanyahu del congelamento della riforma è una risposta anche alle pressioni di Biden perché la situazione politica in Israele non tocchi il punto di ebollizione. Immediata la reazione compiaciuta della Casa Bianca a un annuncio che è «un’opportunità per creare ulteriore tempo e spazio per un compromesso, proprio quello che avevamo chiesto».



LE PRESSIONI USA