​Proteste e scontri al confine con Israele: 5 palestinesi uccisi, 60 feriti

È salito a cinque il numero dei palestinesi uccisi dal fuoco delle forze israeliane durante gli scontri scoppiati lungo la barriera di confine tra la Striscia di Gaza e lo Stato ebraico. Lo ha riferito su Twitter il portavoce del ministero della Sanità di Gaza, Ashraf al-Qudra, secondo il quale si contano anche 60 feriti, tra cui 10 minori.



Tre dei feriti versano in condizioni gravi. Anche oggi, come avviene ogni venerdì dallo scorso 30 marzo, i palestinesi hanno protestato lungo la barriera di confine nell'ambito delle manifestazioni promosse da Hamas sotto lo slogan della "Grande Marcia del Ritorno".



Al confine fra Gaza ed Israele si sono ammassate molte migliaia di palestinesi che lanciano contro i soldati bottiglie incendiarie ed ordigni. Lo ha riferito la radio militare israeliana che ha citato anche informazioni, di fonte palestinese, secondo cui in almeno un punto i dimostranti sarebbero riusciti ad aprirsi una breccia e ad entrare in territorio israeliano.



Lungo il confine, ha aggiunto la emittente, si sentono in continuazione «echi di esplosioni». In parallelo i palestinesi conducono altri attacchi mediante il lancio nutrito verso Israele di palloni incendiari. Nei campi del Neghev occidentale si registrano - secondo la emittente - una decina di incendi. Uno di essi è divampato all'interno di un kibbutz.

