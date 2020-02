Abu Mazen: «Rompiamo i rapporti con Israele, no all'annessione di Gerusalemme»

«Non accetterò l'annessione di Gerusalemme e non voglio passare alla storia come colui che ha venduto Gerusalemme», ha tuonato Abu Mazen citato dall'agenzia Maan, aggiungendo che l'Anp «non accetterà mai gli Usa come unico mediatore al tavolo dei negoziati con Israele. Il presidente dell'Autorità nazionale palestinese Abu Mazen annuncia, quindi, la rottura di ogni relazione con Israele e la sospensione di tutti gli accordi all'indomani della presentazione del Piano di Pace Usa.

Trump, piano di pace per il Medio Oriente: «Due stati, Gerusalemme capitale indivisa». No di Abu Mazen

Palestina, ira nei Territori contro il piano Trump

Nel primo venerdì di preghiere, dopo la rivelazione dell'accordo del secolo, in molte località della Cisgiordania e a Gaza, come annunciato nei giorni scorsi, si sono svolte le manifestazioni della Giornata della collera previste dall'Autorità nazionale palestinese (Anp) e da Hamas a Gaza. Secondo i dati della Mezzaluna Rossa, si contano almeno 48 feriti, tra contusi e intossicati dai lacrimogeni, negli scontri con l'esercito israeliano segnalati a Ramallah, Hebron, Jenin, Kalkilya e a Gerico. Qui la Radio Militare israeliana ha riferito di un soldato ferito al volto da una sassata. A Gerusalemme, gli scontri sono cominciati dopo le preghiere del mattino sulla Spianata delle Moschee. La polizia israeliana, dispiegata in grandi forze già da giorni, è entrata sul posto per riportare l'ordine al termine delle preghiere che, come nelle settimane passate, si sono poi trasformate in una manifestazione politica «nazionalistica». Secondo l'agenzia Maan, ci sono stati 10 feriti e la polizia ha compiuto 3 arresti. Sempre secondo la Mezzaluna Rossa, a Gaza invece i feriti sono stati 14, «di cui 10 colpiti da pallottole vere».

