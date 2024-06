Domenica 9 Giugno 2024, 00:27

L’operazione chiamata in codice “Seeds of summer” (“Semi d’estate”) scatta alle 11 in punto. Gli uomini delle unità di èlite Yamam e quelli dello Shin Bet, i servizi segreti interni, si muovono in perfetta sincronia sui due obbiettivi, distanti duecento metri l’uno dall’altro. Nuseirat. Due palazzine di tre e di quattro piani dai muri scrostati, nel centro della Striscia di Gaza. All’interno, in due case abitate da persone apparentemente insospettabili, si sta consumando il dramma di quattro ostaggi rapiti il 7 ottobre scorso. In una è rinchiusa Noa Argamani, la ragazza che tutto il mondo ha visto, disperata e in lacrime, portata via su una motocicletta dai suoi aguzzini. Nell’altra sono tenuti nascosti altri tre giovani uomini sequestrati, come Noah, al “Nova musical festival” nel Negev.

Liberati ostaggi israeliani, il video del decollo dell'elicottero che li porta in salvo

L’INCURSIONE

L’azione deve svolgersi in assoluta contemporaneità perché anche un piccolo disallineamento e una fuga di notizie sulla liberazione di uno degli ostaggi comporterebbe seri rischi per la vita degli altri. Il piano era stato studiato da diversi giorni. Alle orecchie dell’intelligence era arrivata l’informazione sui due appartamenti dove i quattro erano rinchiusi. Già giovedì, nell’imminenza dell’operazione, era stato annullata la seduta del gabinetto di guerra. Meglio navigare sott’acqua. Fino a ieri mattina: di buon’ora il capo di stato maggiore dell’esercito Herzi Halevi e il capo dello Shin Bet, Ronen Bar, si ritrovano nella sala delle Operazioni speciali dei servizi d’intelligence per supervisionare ogni fase della missione.

A distanza, la zona è controllata da mezzi aerei e dell’artiglieria, e sono presenti unità di commando entrate nell’enclave via mare. Ma nell’area di intervento la quotidianità sembra quella dei giorni precedenti. Secondo un’indiscrezione gli incursori della brigata Yamam, l’unità di élite antiterrorismo, per non destare sospetti sarebbero arrivati nascosti in un camion di trasporti palestinese.

Al via, i soldati raggiungono contemporaneamente le due abitazioni. Mentre quella che nasconde la Argamani è presidiata da un drappello di terroristi più ridotto, a duecento metri di distanza si scatena una vera guerra. Uno scontro durissimo con i carcerieri, il numero dei morti è altissimo: secondo Hamas addirittura superiore ai duecento. Il comandante dell’unità, Arnon Zamora rimane ferito gravemente sotto una pioggia di colpi mentre con i tre ostaggi cerca di raggiungere il mezzo con cui devono lasciare la zona. E non poteva mancare l’imprevisto quando l’auto bersagliata dalle raffiche resta bloccata. Vengono portati in salvo dagli altri militari presenti in zona che li scortano verso una piazzola improvvisata su cui sta atterrando un elicottero dell’Idf.

Alla fine sul campo restano decine di corpi e di feriti tra miliziani e civili . Il comandante Arnon Zamora morirà poco dopo nell’ospedale Tel Hashomer di Tel Aviv dove i quattro vengono portati. Le loro condizioni fisiche sembrano apparentemente buone, quelle psicologiche avranno probabilmente bisogno di cure lunghe e delicate dopo 246 giorni di durissima prigionia. Incontrano i famigliari, ricevono le telefonate dal capo dello Stato Herzog e la visita del premier Netanyahu che parlando con Noa le dice: «Non ti abbiamo mai data per persa, nemmeno per un momento». Poi esalta l’azione delle forze di sicurezza e aggiunge: «Avete dimostrato ancora una volta che Israele non si arrende al terrorismo e agisce con creatività e audacia, senza limiti per riportare a casa i nostri ostaggi. Ci impegniamo a farlo in futuro finché non avremo completato la nostra missione», rispondendo in questo modo a distanza anche al Forum delle famiglie degli ostaggi che parla di «trionfo miracoloso» e gli chiede, in questo momento di gioia «di ricordare il suo impegno per riportare indietro tutti i 120 ostaggi ancora nelle mani di Hamas. I vivi per la riabilitazione, i morti per la sepoltura». E il presidente Biden promette: «Non smetteremo di lavorare finché tutti gli ostaggi torneranno a casa e non sarà raggiunto un cessate il fuoco».

LE REAZIONI

Sulle spiagge di Tel Aviv, affollate nel giorno di festa la notizia della liberazione degli ostaggi arriva attraverso gli altoparlanti a cui i bagnini affidano le loro comunicazioni ed esplode la gioia con applausi e canti improvvisati. Anche Benny Gantz, ministro del gabinetto di guerra che sembrava in procinto di annunciare le sue dimissioni in polemica con Netanyahu decide di rinviare le sue decisioni con «il cuore gonfio di gioia» e da vecchio militare esalta l’operazione «complicata e coraggiosa» appena portata a termine in maniera impeccabile. Gli fa eco il ministro della Difesa Gallant che parla di missione «complessa ed eroica» e annuncia: «Continueremo a combattere finché non torneranno tutti a casa».

Di tutt’altro tenore invece le dichiarazioni di Hamas. «Abbiamo ancora molti ostaggi, - minaccia- e il numero potrebbe aumentare». E Haniye: «La nostra resistenza continua». Il presidente dell’Anp Abu Mazen chiede una riunione urgente dell’Onu «per condannare il massacro di Nuseirat».