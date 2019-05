Israele, Knesset vota lo scoglimento: nuove elezioni il 17 settembre

Il Parlamento israeliano ha votato a favore dello scioglimento dopo che il primo ministro Benjamin Netanyhau non è riuscito nel tentativo di formare un governo di coalizione. Alla Knesset lo scioglimento è stato approvato con 74 voti favorevoli.



La data fissata per le prossime elezioni è il 17 settembre, segnando una situazione senza precedenti di una seconda elezione in un anno e lo scioglimento del parlamento solo un mese dopo il suo insediamento. Netanyahu aveva tempo fino alla mezzanotte di mercoledì per riuscire a formare un governo.



«Lieberman non voleva nessun accordo, voleva arrivare solo a nuove elezioni. Ha ingannato i suoi elettori e per ambizione personale ha scelto di andare di nuovo al voto». Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu subito dopo la notizia di nuove elezioni il 17 settembre. «Lieberman - ha proseguito - ha voluto lo stesso andare al voto per aumentare i propri consensi. Ha preso voti a destra, però si è comportato da sinistra integrale. Ma il Likud vincerà anche le prossime elezioni».

