Israele, Isaac Herzog è il nuovo presidente: sconfitta Miriam Peretz

Isaac Herzog è il nuovo presidente di Israele. È stato eletto oggi in prima votazione la Knesset, il parlamento monocamerale dello Stato, con 87 voti. Gli astenuti durante la votazione sono stati 7. Mentre Miriam Peretz, l'altra candidata, ha avuto 26 voti. Herzog è l'attuale presidente dell’Agenzia ebraica ed ex leader dei Laburisti. Prende il posto, come undicesimo presidente di Israele, di Reuven Rivlin, che però resterà in carica fino al 9 luglio. La maggioranza avuta da Herzog è stata una delle maggiori finora.

La Knesset ha votato alle 11 (ora locale) in seduta plenaria il nuovo presidente dello Stato di Israele, l'undicesimo. In lizza c'erano solo due candidati: Isaac Herzog - considerato il favorito - e Miriam Peretz. Come avviene la votazione? A scrutinio segreto e nella prima tornata è necessaria la maggioranza di almeno 61 voti su 120 seggi della Knesset. Se non si raggiunge il quorum, si passa subito alla seconda votazione in cui è sufficiente la maggioranza semplice. L'elezione è avvenuta mentre la nuova coalizione di maggioranza di Yair Lapid e Naftali Bennett ha cercato di chiudere l'accordo finale per poi sciogliere (al massimo entro la mezzanotte di oggi) la riserva con il presidente Reuven Rivlin.

Le congratulazioni

«Mi congratulo con Isaac Herzog per la sua elezione a presidente e gli auguro un grande successo a nome dei cittadini di Israele», ha detto Netanyahu, Il primo ministro israeliano. «Ringrazio Miriam Peretz per la sua candidatura e sono certo che continuerà a contribuire alla società israeliana come ha fatto per tutta la vita», ha aggiunto il premier israeliano. Giurerà il 9 luglio.

