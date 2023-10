Israele Hamas, prime ritorsioni internazionali: gli Usa bloccano 6 miliardi di dollari di aiuti umanitari per l'Iran

La plancia del risiko mediorientale si allarga già ben oltre i confini di Israele e della Striscia di Gaza in essi contenuti. Come prevedibile, in pochi giorni, da sabato insoma, si è già arrivati alle grandi potenze. Ora gli Stati Uniti, riportano Forbes e il Washington Post, bloccheranno l'accesso all'Iran di 6 miliardi di dollari di aiuti umanitari perché Teheran è considerata prima sostenitrice di Hamas.

Nelle settimane scorse il governo iraniano ha rilasciato 5 prigionieri americani in cambio di altrettanti iraniani: la contropartita, gestita anche dal Qatar, prevedeva che fosse poi possibile per l'Iran accedere a 6 miliardi di dollari finanziati dalle vendite di petrolio iraniano, come ha ricordato nei giorni scorsi il vicesegretario del Tesoro americano Wally Adeyemo, vice segretario al Tesoro.

Sei miliardi di dollari

Invece adesso è stata accesa la luce rossa a quell'ingente somma e ora c'è da temere una contromossa iraniana che ha smentito di avere aiutato Hamas ad allestore la massiccia offensiva di questi giorni.

L'accordo prevede anche che quei miliardi vengano usati per sostenere la popolazione più povera, circostanza tuttavia sempre difficile da verificare.

Ieri la senatrice repubblicana Marsha Blackburn del Tennessee ha chiesto a Biden di "ricongelare i 6 miliardi di dollari di beni per la preoccupazione che esista un rischio significativo che quei fondi possano essere utilizzati per azioni contro Israele direttamente dall'Iran o da parte di Hamas".

Ufficialmente Teheran si è detta "sorpresa dell'attacco di Hamas", ma il consigliere per la sicurezza nazionale del presidente Joe Biden, Jake Sullivan, ha affermato che l'Iran è "complice di questo attacco in senso lato", riporta la CBS.

Che cosa faranno adesso gli Stati Uniti, oltre a sostenere Tel Aviv anche schierando la portaerei nucleare "Ford" fra Cipro e Israele? Il problema è che l'Onu ha già detto che quei miliardi "appartengono di diritto al popolo iraniano".