Gli Usa a Netanyahu: «Gaza, basta vittime civili»

di Marco Ventura

Torna a Tel Aviv come «migliore amico» di Israele il segretario di Stato americano, Antony Blinken, e da un lato ribadisce che «Israele non solo ha il diritto, ma anche il dovere, di difendersi per far sì che un altro 7 ottobre non accada più, nessun Paese può tollerare un massacro di innocenti, e non rimarrà mai solo». Dall’altro, però, preme per il rispetto del diritto internazionale, per evitare vittime civili, e per una «pausa umanitaria» di almeno 12 ore per portare aiuti a Gaza. «Ma niente tregua - replica il premier israeliano, Benjamin Netanyahu - finché Hamas non avrà liberato tutti gli ostaggi. Noi andiamo avanti a tutto vapore».

Con tutta la potenza di fuoco.

La convinzione degli israeliani è che soltanto la pressione sul terreno potrà convincere Hamas a rilasciare i 240 ostaggi.



IL MESSAGGIO



È un doppio messaggio quello di Blinken: totale solidarietà e vicinanza a Israele, ma con l’avvertimento che “il modo in cui combatte per difendersi conta”. La vendetta, incurante della presenza dei civili usati da Hamas come scudi umani, rischierebbe di distruggere le prospettive di pace futura, e accrescere il radicalismo. «Non ci saranno interlocutori per la pace – dice a Netanyahu – se sopraffatti dalla catastrofe umanitaria e alienati dalla percezione di indifferenza per la loro condizione». Netanyahu mostra un video con gli orrori non divulgati dell’attacco del 7 ottobre nei kibbutz, compresa l’immagine terribile di un padre ucciso davanti ai figli piccoli, e quella di un neonato insanguinato nella culla. «È un colpo al cuore, un vero shock – commenta poi Blinken – che della brutalità di quel massacro molti abbiano perso così velocemente la memoria, ma non in Israele e non in America».

Al tempo stesso, però, il “ministro degli Esteri” di Biden dice di essere scosso dalle immagini dei bambini uccisi o feriti a Gaza. «E quando li vedo e guardo i loro occhi, rivedo i miei bambini: come potrebbe essere altrimenti? Hamas non si preoccupa neanche per un secondo della sopravvivenza o del benessere del popolo palestinese». Ha trasformato gli abitanti in scudi umani. La richiesta a Bibi Netanyahu è duplice: una tregua umanitaria, e evitare l’allargamento del conflitto ad altri fronti regionali, dagli Hezbollah in Libano all’Iran e alle sue milizie sparse in Medio Oriente, a cominciare dalla Siria. Ma l’altra preoccupazione è il consenso dei Paesi arabi moderati, i cui leader Blinken incontrerà dopo Israele, ad Amman: Giordania, Egitto, Arabia Saudita, Emirati arabi uniti, l’Autorità nazionale palestinese di Abu Mazen che governa in Cisgiordania. E il Qatar, che ospita i leader di Hamas e insieme la più grande base militare americana dell’area, come mediatore.



IL FUTURO



Blinken ragiona con Netanyahu anche del dopoguerra. «Le nostre discussioni con i partner in Medio Oriente dovranno continuare pure dopo la sconfitta di Hamas. È inaccettabile che Hamas continui ad avere una responsabilità di governo a Gaza – scandisce Blinken – ma il momento di lavorare per la pace è proprio questo, non domani, non dopo la guerra. L’unica strada per la pace è una soluzione a due Stati, per porre fine una volta per tutte al ciclo della violenza. Nulla dovrà essere come prima. È ora, nel momento più buio, che dobbiamo lottare per un percorso di stabilità, sicurezza, opportunità, integrazione, prosperità e pace». Le immagini della mattanza del 7 ottobre «vanno al di là della umana capacità di comprendere ed elaborare», eppure «abbiamo fornito a Israele – aggiunge sibillino Blinken – i consigli che solo i migliori amici possono offrire, su come minimizzare i morti civili e tuttavia conseguire l’obiettivo di stanare ed eliminare i terroristi di Hamas».

Blinken ha chiesto anche garanzie sulla condanna delle violenze commesse in Cisgiordania dai coloni. Una soluzione sembra si sia trovata, infine, per fornire carburante e altri aiuti a Gaza con la garanzia che non finiscano nelle mani dei miliziani, per quanto Netanyahu continui a dirsi contrario a qualsiasi invio. Sull’aereo di Blinken è arrivato intanto il nuovo ambasciatore Usa in Israele, sede vacante da cinque mesi. È Jack Lew, un ebreo americano ortodosso.