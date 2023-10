Israele: «Ripreso pieno controllo del confine con Gaza». Hamas minaccia: «Ogni attacco ai civili, uccideremo un prigioniero». A Pratica di Mare rientrano 200 italiani

di Mauro Evangelisti

Assedio totale e bombe. Nel discorso alla nazione, in serata, Netanyahu annuncia che a Sud, nelle città e nei kibbutz vicino al confine con Gaza, si sta operando per eliminare tutti i terroristi. Richiama all’unità il paese con un governo di emergenza di cui facciano parte tutte le forze politiche «senza condizioni». E rinforza un concetto: Hamas è come l’Isis. Qualche ora prima il ministro degli Esteri, Eli Cohen, aveva parlato con i giornalisti di tutto il mondo. «Sconfiggeremo il terrore perché non abbiamo altra scelta. Hamas è una organizzazione legata all’Iran. Questo crimine di guerra non sarà perdonato. Hanno ucciso e rapito bambini, donne, anziani. Ora scusate, devo andare, abbiamo ancora un kibbutz sotto attacco, terroristi che entrano dal Libano, Hamas che tenta di arrivare via mare» aveva detto quando in Israele erano ormai le 20. Anche lui ha richiamato il paragone con l’Isis, anche lui ha ricordato che non erano mai stati uccisi tanti civili in un giorno in Israele (l’ultimo bilancio parla di un totale di 900). Sono parole che si sentono anche tra la gente comune e tutti hanno un obiettivo: dobbiamo entrare a Gaza, eliminare per sempre Hamas e le altre organizzazioni terroristiche, ma allo stesso tempo salvare gli ostaggi - bambini, donne, anziani, soldati - presi nel raid armato di sabato mattina. «Dobbiamo entrare a Gaza» lo ha detto anche Netanyahu a Biden l’altro giorno. «Non possiamo trattare ora» ha aggiunto secondo la ricostruzione del sito americano Axios.

Israele, due italiani scomparsi nel kibbutz della strage: sono marito e moglie. «Forse li hanno rapiti»

ATTESA

L’assalto via terra non è ancora scattato, anche se è questione di tempo. Si parla di centomila soldati pronti ad agire. È stato intanto deciso un assedio ferreo, rigoroso, che avrà dure conseguenze per chi si trova dentro la Striscia di Gaza (circa due milioni di abitanti), anche se va capito il ruolo dell’Egitto che potrebbe consentire di fare entrare merci e carburante. Il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant: «Ho ordinato il completo assedio: non ci sarà elettricità, né cibo, né benzina. Tutto è chiuso. Stiamo combattendo animali umani e ci comporteremo di conseguenza». In serata Haaretz, media israeliano, ha pubblicato una indiscrezione: funzionari di Hamas hanno detto di essere pronti ad accettare una proposta di tregua, ma sembra improbabile che il governo israeliano possa solo prendere in considerazione questa ipotesi. Per tutta la giornata di ieri è proseguito il lancio di missili dalla Striscia di Gaza, con allarmi scattati anche a Gerusalemme e Tel Aviv.

Netanyahu ha incontrato i sindaci delle cittadine israeliane a ridosso della Striscia e ha promesso: «La risposta di Israele all’attacco di Hamas cambierà il Medio Oriente.

Hamas vivrà momenti difficili e terribili. La nostra reazione è appena iniziata». Tutti, dal governo ai generali ma anche ai comuni cittadini, ripetono lo stesso concetto: sarà una guerra lunga e non sarà come le altre. Il presidente Isaac Herzoh ha pronunciato alcune frasi che ben illustrano il clima che si respira nel Paese: «Dall’Olocausto non abbiamo assistito a scene di donne, bambini e nonni ebrei - persino sopravvissuti all’Olocausto - che venivano caricati su camion e portati in cattività». L’organizzazione rabbinica Zaka ha annunciato: scoperti 108 cadaveri nel kibbutz di Bèeri, vicino al confine orientale con la Striscia di Gaza.

I caccia israeliani hanno bombardato fino a tarda sera diverse aree della Striscia di Gaza. Al mattino è stato colpito il mercato ortofrutticolo di Jabalia, nel nord della Striscia. C’erano moltissime persone, almeno cinquanta le vittime, secondo le cronache da dentro Gaza i feriti sono stati portati in ospedale dai volontari. Da almeno 48 ore Israele sta inviando messaggi sugli smartphone ai palestinesi invitandoli a fuggire, a lasciare la Striscia, perché ci sarebbero state azioni militari in risposta all’azione terroristica di sabato. Il problema, però, è che la popolazione non sa dove mettersi al sicuro. Voci dalla Striscia: «Anche se volessi fuggire, non so dove andare. Tutti i valichi fuori dal territorio sono chiusi, ad eccezione di quello di Rafah, strettamente controllato dall’Egitto. Non c’è nessuna via di fuga». I bombardamenti sono proseguiti anche ieri sera, mentre nelle città del Sud, a ridosso della Striscia di Gaza, vengono ancora segnalate sparatorie perché si sta dando la caccia agli ultimi terroristi infiltrati. In sintesi: decine di migliaia di militari israeliani e decine di tank sono ormai alle porte della Striscia, tutti si aspettano l’attacco via terra, visto che è stato ripetuto che «Hamas sarà eliminata per sempre», ma per ora si punta sull’assedio e il logoramento, che però sta pesando anche sulla popolazione palestinese. I raid aerei sono intensi e senza precedenti. Il portavoce della Forze di difesa israeliana (Idf), Daniel Hagari, ha fatto questa sintesi: «Il numero di attacchi dell’aeronautica israeliana sulla Striscia di Gaza è cinque volte superiore a quello usato contro Hezbollah nella seconda guerra del Libano del 2006».

LIBANO

Ma anche a Nord si sta alzando la tensione. «Un esponente di Hezbollah è stato ucciso oggi in un raid israeliano con elicotteri nel sud del Libano» ha annunciato Al-Jazeera. L’Esercito israeliano aveva a sua volta dichiarato di aver ucciso «due militanti di un gruppo di sospetti armati infiltrato in territorio israeliano». La Jihad Islamica ha rivendicato il tentativo di infiltrazione dal Sud del Libano. L’esercito israeliano ha attaccato le postazioni di Hezbollah, con missili ed elicotteri da combattimento, in territorio libanese. A Sud c’è l’assedio di Gaza, a Nord gli attacchi alle postazioni di Hezbollah, in mezzo Tel Aviv e Gerusalemme devono convivere con i lanci di missili di Hamas. Israele sta armando tutta la popolazione, non solo i militari. L’altro giorno il governo ha spiegato che in una settimana sarà concesso a chiunque lo chieda, purché non abbia precedenti, il porto d’armi. Ieri sono stati distribuiti 1.000 fucili M-16 ai coloni in Cisgiordania (in serata si era sospettato che vi fossero infiltrazioni terroristiche in una colonia). Dalla Turchia il presidente Erdogan afferma: «Israele e palestinesi si fermino, sono pronto a mediare». L’Associated Press ha riportato la testimonianza di un funzionario dell’intelligence egiziana in forma anonima che dice: avevano avvertito Israele che «sarebbe successo qualcosa di grosso, hanno sottovalutato le nostre parole». Netanyahu ha smentito questa ricostruzione, spiegando che sono solo «fake news» per dividere il Paese.