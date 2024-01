Israele guerra diretta oggi 11 gennaio: Gaza, un piano per la pace, spinta degli Usa alla proposta del Qatar

di Marco Ventura

«Stiamo facendo tutto il possibile, lavorando ovviamente con gli israeliani, con il Qatar, con l’Egitto, con i Paesi che hanno rapporti di qualsiasi tipo con Hamas, per rimettere la questione degli ostaggi sui binari e continuare a riportarli a casa». Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, fa sentire tutto il peso degli Stati Uniti nella vicenda dei 132 ostaggi, vivi o morti, che Hamas continua a detenere nella Striscia.

E in un’intervista alla Tv Msnbc registrata dopo la tappa di martedì in Israele, si dice ottimista circa il possibile rilascio degli ebrei rapiti dai terroristi il 7 ottobre. «In passato siamo riusciti, nel pieno del conflitto, a liberare un centinaio di ostaggi e siamo concentratissimi su questo insieme a Qatar e Egitto, che siamo convinti vogliano seriamente impegnarsi».

A margine del tour di Blinken, il presidente Usa Biden ha inviato anche il suo consigliere per il Medio Oriente, Brett McGurk, in una missione meno pubblicizzata ma decisiva, in colloqui col primo ministro qatariota Mohammed bin Abdulrahman al Thani, per valutare le soluzioni alla crisi degli ostaggi ma anche gli scenari del dopoguerra a Gaza e nel Medio Oriente.

Il processo non è cominciato ieri, ma tempo fa con la trasferta mediorientale del capo della Cia, William Burns, che aveva incontrato l’Emiro del Qatar e gli omologhi israeliani.



LA MISSIONE

La missione di Blinken, la quinta dal 7 ottobre, ha fatto sì che ieri sera l’intero gabinetto di guerra israeliano, presieduto da Netanyahu, abbia esaminato il piano del Qatar, che prevede la liberazione graduale degli ostaggi e l’esilio dei leader di Hamas dalla Striscia, in cambio di una tregua accompagnata dal ritiro (da definire in quali limiti) dell’esercito di Israele, e naturalmente dal rilascio di un numero congruo di palestinesi dalle carceri israeliane. Tel Aviv respinge per il momento il cessate il fuoco, perché pregiudicherebbe la vittoria e la distruzione delle capacità offensive di Hamas verso Israele; mentre per Osama Hamdan, portavoce dell’organizzazione terroristica, «è illusorio parlare di esilio della resistenza», tanto più che Israele a suo dire non avrebbe raggiunto «nessuno dei suoi obiettivi, e i suoi prigionieri non torneranno finché non saranno soddisfatte le condizioni della resistenza». Che si riducono a una: fermare l’aggressione. Blinken riconosce a Israele che c’è stata «una riduzione graduale delle operazioni al Nord e questo è importante».

Gli israeliani insistono che devono cessare completamente gli attacchi da Gaza come dal confine libanese per mano di Hezbollah, perché oltre agli ostaggi c’è la necessità di far tornare a casa i 200mila israeliani evacuati dalle zone di guerra, da territori sui quali tuttora cadono razzi e missili di Hamas e Hezbollah. Si difende inoltre Israele dall’accusa di avere ucciso a Gaza i giornalisti Hamza al-Dahdou e Mustafa Thuria, in quanto non sarebbero stati semplici cronisti ma «membri di organizzazioni terroristiche di Gaza», Hamas e Jihad islamica, «attivamente impegnate contro le truppe israeliane». Anzi, avrebbero avuto ruoli di comando. In Cisgiordania, Blinken ha poi incontrato il leader dell’Autorità nazionale palestinese, Abu Mazen, dal quale avrebbe ottenuto l’impegno a sottoporre l’Anp a un processo di riforma interno, come ripetutamente reclamato da Washington.



IL RIASSETTO

Il punto è dirimente in vista del riassetto della regione, perché il governo Netanyahu esclude che l’Anp possa governare Gaza, preferendo affidare le decisioni amministrative a clan e tribù locali. La Casa Bianca, al contrario, punta su una nuova leadership palestinese legata all’Anp di Abu Mazen, rinnovata e magari ringiovanita. Abu Mazen, a sua volta, ribadisce che l’Anp non accetterà mai i progetti ventilati da Israele di trasferimenti di popolazione palestinese fuori dalla Striscia.

Blinken riafferma infine il sostegno Usa a «misure tangibili per creare uno Stato palestinese accanto a quello di Israele, che vivrà in pace e sicurezza». La nascita di uno Stato palestinese è anche la condizione posta dall’Arabia Saudita per riprendere, finita la guerra, il percorso di riconciliazione avviato sotto gli auspici di Washington con lo Stato ebraico prima del 7 ottobre. Dopo la tappa di Ramallah, Blinken volerà al Cairo, dove si trova per la seconda volta una delegazione israeliana, mentre il capo dell’Intelligence egiziana, Abbas Kamel, tiene i contatti con Hamas e Jihad islamica, anche lui in vista di uno scambio tra ostaggi, lasciapassare per i leader di Hamas rintanati nei tunnel di Gaza, e dall’altra parte la fine dei bombardamenti e il rilascio di detenuti.