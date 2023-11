Striscia di Gaza, la tregua può essere prolungata Biden preme e anche Netanyahu non lo esclude La liberazione della piccola americana Abigail

Aggiornamenti in evidenza

di Mauro Evangelisti

Biden preme per prorogare il cessate il fuoco e ieri anche Hamas, formalmente, ha richiesto di estendere l’accordo. In serata Netanyahu ha aperto a questa ipotesi. Significa stop alle armi oltre ai quattro giorni previsti, ma anche liberazione di altri ostaggi, più dei 50 definiti inizialmente (lo stesso vale per i prigionieri palestinesi da scarcerare). Ieri è stato il giorno dei bambini. In totale Hamas ha consegnato 17 ostaggi. Quattro di questi non rientrano nell’accordo: tre sono braccianti thailandesi e uno ha doppia cittadinanza russa e israeliana ed è stato rilasciato solo per accontentare Putin.

Degli altri tredici, sei sono bambini (hanno un’età compresa tra i 4 e gli 11 anni) e due adolescenti (14 e 17 anni).

C’è la piccola Abigail Idan, quattro anni appena, che ha anche cittadinanza americana, i cui genitori nel kibbutz Kfar Aza sono stati uccisi dai terroristi nel giorno del massacro compiuto da Hamas. I fratellini di 6 e 10 anni si salvarono nascondendosi per 14 ore in un armadio. Lei fu portata via insieme ad alcuni vicini. Aveva solo 3 anni, ne ha compiuti 4 nelle prigioni di Hamas venerdì scorso. Chi non torna ancora a casa - e per questo l’opinione pubblica israeliana è sempre più preoccupata - è Kfir, il più piccolo degli ostaggi rapiti dai terroristi palestinesi, che ha solo dieci mesi e resta nelle prigioni di Hamas con la madre. In totale si calcola che siano 180 i rapiti ancora prigionieri a Gaza. In applicazione dell’accordo, ieri lo Stato ebraico ha scarcerato 39 detenuti palestinesi, tutti minorenni.



TRATTATIVA

Dopo i problemi di sabato, quando si era arrivati a un soffio dalla rottura, ieri le operazioni di consegna degli ostaggi, di scarcerazione dei palestinesi e di invio da parte di Israele dei camion con gli aiuti umanitari nella Striscia, si sono svolte senza intoppi. Domani, però, senza una proroga tornerà l’incubo della guerra, con la ripresa delle operazioni militari visto che quello di oggi è l’ultimo dei quattro giorni di cessate il fuoco. Ci sono però trattative in corso, con la mediazione di Qatar, Egitto e Stati Uniti, per prolungare la tregua di altri tre o quattro giorni. Questo consentirebbe di liberare altri ostaggi, si presume almeno 30-40. «L’estensione di 4 giorni dipende da Hamas» ha detto nel primo pomeriggio il consigliere per la sicurezza nazionale Usa Jake Sullivan alla Cnn.

Poche ore dopo il presidente Joe Biden, che ha speso parole di soddisfazione per il rilascio della piccola Abigail che è cittadina americana («ha sopportato l’insopportabile, mia moglie Jill ed io stiamo pregando affinché stia bene»), è stato ancora più diretto: l’obiettivo è prorogare la pausa nei combattimenti «per continuare a garantire il rilascio sicuro degli ostaggi e ottenere aiuti per la Striscia di Gaza». Ha aggiunto: con Netanyahu «lavoreremo per estendere l’accordo». In serata c’è stato anche un colloquio telefonico tra il presidente americano e il primo ministro israeliano, mentre è emerso che anche Hamas ha chiesto di prolungare la tregua iniziale di quattro giorni promettendo di rilasciare più ostaggi. E Netanyahu ha ipotizzato la proroga, sempre con la formula di almeno dieci rapiti liberati da Hamas per ogni giorno di tregua.



Sia chiaro: l’intesa è fragile, le due parti si accusano reciprocamente di non rispettarla. Tra gli ostaggi rilasciati sabato c’era Hila, 13 anni, che era stata rapita da Hamas con la mamma. L’intesa prevede che i bambini vengano rilasciati insieme alle madri se sono anche loro in ostaggio, ma nel caso di Hila non è avvenuto. Hamas ha dato questa giustificazione: «Non riusciamo a trovare la madre di Hila». Ma la ragazzina ha raccontato che fino a due giorni prima era con la mamma. Dal canto suo Hamas sostiene che Israele non invia tutti gli aiuti umanitari promessi nel Nord della Gaza; lo Stato ebraico ha replicato che è proprio l’organizzazione terroristica a non fare passare i camion.



STORIE

Ma chi sono gli ostaggi liberati ieri? Oltre ai tre braccianti agricoli thailandesi, c’è la storia del russo-israeliano, Roni Krivoi, 25 anni, che lavorava come tecnico del suono nel rave che si stava svolgendo nel deserto il giorno del massacro. «Gli sforzi compiuti dai diplomatici russi nei contatti con Hamas per il rilascio degli ostaggi stanno dando i loro frutti» fa sapere la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova; d’altra parte i vertici dell’organizzazione terroristica qualche settimana fa furono ricevuti a Mosca.

Tra i tredici israeliani, una donna, Elma Avrham, 84 anni, è in gravi condizioni ed è stata portata all’ospedale Soroka di Beer Sheva in elicottero dall’esercito subito dopo il rilascio. I medici hanno detto che è in pericolo di vita. Ci sono due nuclei familiari. Hagar Brodutch, 40 anni, è stata liberata insieme ai suoi tre figli Ofry, 10 anni, Yuval, 9, e Oria 4. Erano stati portati via dalla loro abitazione nel kibbutz Kfar Aza. Il padre dei bambini rimase ferito nel tentare di respingere l’attacco dei terroristi, ma quando tornò nel rifugio dove si erano nascosti i suoi familiari scoprì che erano stati rapiti. L’altra famiglia rientrata in Israele è quella di Chen Goldstein-Almog, 48 anni, con tre dei suoi quattro figli (Agam, 17 anni, Gal, 11, e Tal, 9). Anche loro erano nel kibbutz Kfar Aza (il marito di Chen e la figlia maggiore vennero entrambi uccisi). Finito l’incubo per due sorelline: Ela e Dafna Elyakim, 8 e 14 anni, furono rapite dai terroristi palestinesi nel kibbutz Nahal Oz, dove si trovavano per le vacanze con il padre che è stato ucciso insieme alla compagna e al figlio della donna. Liberata anche Aviva Siegel, 64 anni. Nel kibbutz di Kfar Aza, da cui proviene la maggioranza degli ostaggi liberati ieri, si è alzato un applauso intenso.

Ma hanno anche spiegato al Times of Israel: «Siamo felicissimi, ma con ogni persona rilasciata ce n’è un’altra in prigionia, in totale sono state rapite 19 persone da questo kibbutz». Diffuso anche un drammatico appello della madre di Noa, una ragazza rapita il 7 ottobre: la sua foto su una moto mentre viene portata via dai terroristi armati di kalashnikov è divenuta tristemente celebre. Da allora non si hanno più notizia di lei. Spiega Liora Argmani, la mamma che purtroppo ha il cancro: «Il mio solo desiderio è abbracciare mia figlia prima che sia troppo tardi».