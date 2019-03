Israele, razzo sparato da Gaza su una casa a nord di Tel Aviv: 7 feriti, tra cui tre bimbi Mappa

Israele, razzo sparato da Gaza su una casa, nei pressi di Tel Aviv. Il bilancio: sette persone - tra le quali due bambini - sono rimaste ferite in Israele nell'esplosione di un razzo sparato dalla Striscia di Gaza che ha centrato un'abitazione 30 km a nord di Tel Aviv. Il razzo, riportano i quotidiani israeliani, ha colpito la casa a Mishmeret, nella municipalità di Kfar Saba. Dopo l'impatto l'edificio è crollato. Si tratta, dai primi accertamenti, del razzo che ha compiuto il tragitto più lungo dal 2014 di quelli lanciati dalla striscia di Gaza ovvero da una rampa, secondo Israele, a Rafah, circa 140 km più a sud del lunogo dell'impatto.

Striscia di Gaza, Onu vota contro Israele «per uso eccessivo della forza» e l'Italia si astiene: l'amarezza dell'ambasciatore Sachs

Trump: «È ora di riconoscere la sovranità di Israele sul Golan». No russo a mosse unilaterali



«Un attacco criminale contro Israele al quale reagiremo con tutta la forza». Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu dopo il razzo lanciato da Gaza che ha colpito una casa a nord della città di Tel Aviv con 7 feriti. «Vista la situazione di sicurezza - ha aggiunto - ho deciso di accorciare la visita negli Usa. Tra poche ore vedrò Trump e subito dopo tornerò immediatamente in Israele per seguire la situazione da vicino».

HAMAS

Hamas «non ha alcun interesse a lanciare i razzi, né ad avviare un'escalation» con Israele. Lo ha detto, in forma anonima, un esponente della fazione islamica, riferito dal Times of Israel. L'esercito israeliano ha invece accusato direttamente Hamas di aver tirato il razzo caduto su una casa nel centro del paese da una rampa di lancio a Rafah, nel sud di Gaza. «È presumibile che una delegazione egiziana di sicurezza - ha spiegato, dopo aver detto che è stata aperta un'inchiesta sul tiro - arrivi a Gaza oggi. Hamas non ha interesse a lanciare razzi prima del suo arrivo».