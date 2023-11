Ostaggi Hamas, ecco chi sono gli 11 liberati: nove bambini e due donne. Trovato accordo per altri due giorni di tregua

di Raffaella Troili

Altre 48 ore di tregua: vuol dire niente bombardamenti su Gaza, nuovi ostaggi liberi, si tratta di 11 residenti del kibbutz Nir Oz. La sensazione di un’ovattata, temporanea “normalità”, nonostante i pellegrinaggi dei profughi nella Striscia di Gaza raccontino di “case dei ricordi” devastate, file per rifornirsi d’acqua ancora insufficiente, come carburante, gas, legna. La proroga del cessate il fuoco di due giorni grazie agli sforzi di mediazione di Egitto e Qatar, prevede l’arrivo di aiuti umanitari e un doppio scambio: 9 bambini e 2 donne israeliane in cambio di 30 minori e tre donne palestinesi: tra queste Yasmin Shaaban e Etaf Jaradat, entrambe di Jenin, e Nufouth Hamad, del quartiere di Sheikh Jaarh a Gerusalemme est. Assieme agli ostaggi israeliani Hamas ha liberato anche 6 cittadini thailandesi. L’annuncio è stato dato ieri dal portavoce del ministero degli Esteri del Qatar Majed al Ansari e confermato da Mezzaluna rossa e Hamas: «È stato raggiunto l’accordo con i fratelli del Qatar e dell’Egitto». Fino all’ultimo ci sono stati contrasti legati alla possibilità di separare le famiglie, permettendo il ritorno in Israele solo ad alcuni componenti, cosa che sarebbe in violazione dei termini dell’accordo. Alla fine, a sera, mamme vestite di rosa con figli in braccio e ragazzini spaesati, uno sulla sedia a rotelle sono stati liberati, tra loro 3 cittadini francesi, 2 tedeschi e 6 argentini, con doppia nazionalità. Eccoli i fratelli Or e Yagil Yakoov, 12 e 16 anni, Eitan Yahalomi, 12 anni, Erez Calderon, 12 anni e sua sorella Sahar, 16 anni. E ancora: Karina Engel-Bert, 51 anni, e le due figlie Mika, 18 anni, e Yuval, 11. Si vedono Emma e Yuli gemelle di 3 anni, in braccio alla mamma Sharon Aloni Konio, 34 anni. Scortati dai miliziani e consegnati alla Croce rossa. Ha commentato positivamente l’estensione della tregua Joe Biden: «Ho premuto per una pausa nei combattimenti per accelerare ed espandere l’assistenza umanitaria e facilitare il rilascio degli ostaggi. Rimango in contatto con i leader di Qatar, Egitto e Israele per assicurarmi che ogni aspetto dell’accordo venga implementato».

L’ACCORDO

L’Egitto sta curando «meticolosamente» i dettagli per l’applicazione degli accordi nel quarto giorno di tregua, scriveva ieri l’emittente statale Al Qahera. L’accordo tra Hamas e Israele prevede la liberazione di almeno 50 tra donne e minori tenuti in ostaggio a Gaza in cambio del rilascio di almeno 150 donne e minori palestinesi trattenuti nelle prigioni dello Stato ebraico. Finora sono stati liberati 51 israeliani. Alcuni hanno doppia nazionalità, come Abigail Edan, la bambina di 4 anni con passaporto israeliano ed americano. Tra loro molti minori, ma anche donne e anziane. Domenica è stato rilasciato anche il russo-israeliano Roni Krivoy, che non rientrava nell’accordo. Diversi attori implicati nella crisi di Gaza, tra questi «Qatar, Egitto, Stati Uniti, Spagna e Palestina», sono «al lavoro» per far sì che la tregua «si estenda», ha detto anche Riyad al-Maliki, ministro degli Esteri dell’Autorità Nazionale Palestinese, a margine del Forum dell’Unione del Mediterraneo di Barcellona.

I MILITARI

Hamas ha informato l’Egitto e il Qatar di aver individuato altri ostaggi israeliani nella Striscia di Gaza: a riferirlo - riporta Haaretz - un membro dell’ufficio politico di Hamas, Izzat Arshak, al canale Al-Arabi del Qatarm. Hamas - ha detto Arshak - è disposto a negoziare la liberazione dei soldati israeliani tenuti in ostaggio, anche se le trattative non sono ancora iniziate». Sempre secondo Haaretz, Yahya Sinwar, il leader di Hamas a Gaza, ha incontrato alcuni ostaggi israeliani nei tunnel della fazione islamica nella Striscia. Se sul fronte ostaggi le trattative fanno ben sperare, nonostante la tregua gli aiuti umanitari continuano a non essere adeguati. Per questo il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, spinge affinché la tregua temporanea diventi uno «cessate il fuoco umanitario totale». Ieri era in programma la consegna di 200 camion di merci di prima necessità e sette cisterne di carburante con 130mila litri di carburante oltre a 75 tonnellate di gas domestico. «Il volume degli aiuti resta però troppo basso - osservano autorità egiziane - a causa delle «misure ostruttive messe in atto dalla parte israeliana». Durante questi quattro giorni di accordo le Nazioni Unite hanno intensificato l’ingresso di aiuti umanitari, che per la prima volta sono riusciti ad arrivare anche a Nord in zone tagliate fuori per settimane. «Ma questi aiuti sono appena in linea con gli enormi bisogni di 1,7 milioni di sfollati», ha sottolineato Guterres. «Dobbiamo cercare di fare in modo che il cessate il fuoco sia prolungato, di modo da evitare altre vittime. Una gran parte dell’opinione pubblica globale, anche in Israele, è d’accordo con questo principio», ha detto anche l’Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera Josep Borrell. «I bisogni umanitari nel Sud sono immensi. Non c’è carburante, e senza carburante non si muove niente. Non si può cucinare, non si possono far funzionare gli impianti di depurazione dell’acqua, quindi non c’è abbastanza acqua potabile», l’sos di Nicholas Papachrysostomou, coordinatore per l’emergenza di Medici Senza Frontiere, membro del team che è entrato nella Striscia lo scorso 14 novembre. «Nel Sud i bisogni sono immensi, i rifiuti si accumulano, le scuole sono colme, ci sono anche 80 persone per classe». Ed è arrivato anche l’inverno. Mancano coperte, vestiti, materassi.