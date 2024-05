Venerdì 31 Maggio 2024, 06:18

Shimon Peres, politico di lungo corso e grandi vedute, diceva che i sondaggi sono come i profumi «piacevoli da odorare, pericolosi da bere». Ammonimento che indirizzava ai possibili beneficiari delle rilevazioni statistiche. Oggi quello stesso messaggio potrebbe essere recapitato a Benyamin Netanyahu che per la prima volta dal 7 ottobre una rilevazione commissionata dal Canale 12 riporta in cima alle preferenze indicate dagli israeliani come il personaggio politico più adatto al ruolo di Primo Ministro.

LE STRADE

Meglio lui di Benny Gantz, che in questa classifica occuperebbe addirittura il terzo posto dopo Bennett. Proprio Netanyahu, il premier contro il quale sono indirizzate le proteste che ogni settimana riempiono le strade di Tel Aviv e i raduni sotto la sua residenza a Gerusalemme. Il capo del governo che si è fatto cogliere impreparato dai massacri del 7 ottobre, che ha portato il paese in un pesante isolamento internazionale e sta mettendo a dura prova gli storici legami con l’alleato americano per la gestione della guerra a Gaza. Senza parlare di tutto quello che larga parte della popolazione israeliana gli contestava già prima degli orrori perpetrati da Hamas: la riforma della giustizia, le sue pendenze giudiziarie, la controversa questione della coscrizione obbligatoria per gli ultraortodossi, l’aver imbarcato nel suo governo due estremisti come Ben Gvir e Smotrich.

L’AVANZATA

Ma se Netanyahu sembra essere risalito nei sondaggi, il suo partito, il Likud, pure accorciando la forbice con l’Unità nazionale, non avrebbe i voti sufficienti per governare. Dunque un giudizio sulla persona, sul leader politico, che pur tra molte apparenti contraddizioni, trova alcune possibili spiegazioni. Innanzitutto ad aver danneggiato Gantz potrebbero essere state le sue esitazioni che in qualche modo avrebbero confermato una certa asimmetria tra il giudizio che riscuote come militare di grande valore e quello che invece raccoglie come politico.

Il suo ultimatum (scade l’8 giugno) e la sua uscita dal governo se non verrà elaborato un piano postbellico, saranno giudicati intempestivi. Per dare conferma della sua volontà di andare avanti, proprio ieri ha fatto presentare ad una deputata di Unità nazionale un disegno di legge per lo scioglimento del Parlamento, il 25mo della storia di Israele, e le elezioni in ottobre, mentre un altro esponente del gabinetto di guerra, l’ex capo di stato maggiore Gady Esenkot ha criticato il premier per aver seminato «false illusioni» per una vittoria totale su Hamas. «Ci vorranno tra i tre e i quattro anni per stabilizzare Gaza e ancora più tempo per un nuovo governo». Ma in sostanza stando ai sondaggi gli elettori israeliani non pensano che sia proprio questo il momento di lasciare il campo, con una guerra in corso che potrebbe trascinarsi ancora per molti mesi.

OPINIONI

Un’altra rilevazione fatta da Pew Research e pubblicata dal “Washington Post” rivela infatti come la maggioranza degli intervistati sia favorevole alla risposta militare, ma gli israeliani sono divisi sulla portata dell’offensiva: il 39 per cento la considera giusta, il 19 per cento ritiene che sia andata oltre la misura mentre il 34 per cento sostiene che la guerra non si è allontanata di molto dal percorso che si era data (per la precisione: il sondaggio è precedente agli ultimi due incidenti con la morte dei civili a Rafah e degli operatori umanitari della WCK). Ma Banjamin Netanyahu sa bene che il profumo dei sondaggi evapora e che al termine del conflitto non gli saranno concessi sconti e lo stesso Gantz ha già sollecitato una inchiesta – inevitabile - sulle responsabilità e le colpe del 7 ottobre. Dunque i conti si regoleranno, ma dopo.

I MOVIMENTI

Sul campo, Rafah e dintorni continuano intanto i movimenti delle truppe. Il ministro della Difesa Gallant ha informato il suo omologo americano Austin che esistono «informazioni concrete sulla presenza di ostaggi a Rafah». Dopo aver preso il controllo del cosiddetto “corridoio Filadelfia”, 14 chilometri lungo il confine con l’Egitto e individuato 20 tunnel attraverso cui sarebbe passato il traffico transfrontaliero di armi, l’Idf fa sapere di aver ucciso finora 300 terroristi, aggiornando anche il bilancio delle proprie perdite dall’inizio della campagna a 292 soldati.

VIDEO

E la Jihad islamica palestinese, gruppo che ha condiviso con Hamas gli assalti del 7 ottobre e poi la custodia degli ostaggi ha diffuso il filmato di uno dei rapiti, Sasha Trufianov. Solito armamentario della guerra psicologica, annunciato qualche giorno fa addirittura con un “trailer”. Il giovane era stato rapito 237 giorni fa con la madre, la nonna e la sua ragazza (tutte e tre poi rilasciate lo scorso novembre). «Non voglio essere il prossimo dato statistico, non voglio essere il prossimo della fila, aiutatemi a tornare a casa» dice l’ostaggio nel video diffuso ieri.