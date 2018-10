Israele, soia & pallottole: suo l'esercito con più soldati vegani al mondo

Soldati formidabili, spie senza rivali e ora anche vegani da primato. I militari israeliani si sono autoproclamati «i più vegani al mondo»: lo ha riferito la radio delle Forze militari secondo cui negli ultimi tre anni il numero complessivo dei soldati che si dichiarano vegani è cresciuto del 20% e oggi rientra in questa categoria un soldato su 18. In passato i militari che si dichiaravano vegani dovevano sottoporsi ad un iter burocratico, mentre oggi le procedure sono state molto snellite.



I cuochi militari, ha aggiunto l'emittente, hanno partecipato a corsi di aggiornamento professionale per far fronte alla situazione e preparare così pranzi adeguati alle nuove necessità. Le percentuali di soldati vegani più elevate sono state rilevate nell'intelligence e negli uffici dello Stato maggiore. L'ufficiale vegano più alto in grado risulta essere il vice-capo di Stato maggiore gen. Aviv Cochavi. Non solo: l'esercito ha recentemente iniziato a distribuire scarponcini in ecopelle e cappellini realizzati senza lana a chiunque si registrasse al servizio di leva come vegano.

