Israele-Emirati, primo storico volo commerciale tra i due paesi: «Così inizia la pace»

La pace tra Israele e gli Emirati Arabi vola sulle ali di un aereoplano. È partito alle 11:21 ora locale il primo volo commerciale diretto di una compagnia di bandiera israeliana, la El Al, tra Tel Aviv e Abu Dhabi. A bordo del volo LY971 ribattezzano "Aereo della pace", che per la prima volta sorvolerà lo spazio aereo saudita, una delegazione di funzionari israeliani e americani, che ad Abu Dhabi incontreranno una serie di rappresentanti locali per discutere i dettagli dello storico accordo di pace tra i due Paesi. «Per la prima volta, un aereo registrato in Israele sorvolerà l'Arabia Saudita e, dopo un volo non-stop da Israele, atterrerà negli Emirati Arabi Uniti», ha detto il capitano Tal Becker. «Siamo tutti entusiasti e non vediamo l'ora di altri voli che ci porteranno in altre capitali della regione, conducendoci verso un futuro più prospero», ha aggiunto.

Israele, accordo con gli Emirati Arabi per un piano di pace in Medioriente. Stop annessione territori palestinesi

Della delegazione americana fanno parte, tra gli altri, il genero e consigliere di Donald Trump, Jared Kushner, e il consigliere per la sicurezza nazionale, Robert ÒBrien. «Stiamo per imbarcarci su un volo storico, il primo volo commerciale della storia tra Israele e un paese arabo del Golfo», ha detto Kushner dall'aeroporto di Ben Gurion prima di salire sull'aereo. «Anche se questo è un volo storico, speriamo che inizi un viaggio ancora più storico per il Medio Oriente e oltre», ha aggiunto. Presente anche il consigliere per la sicurezza nazionale degli Emirati Sheikh Tahanon Ben Zayed. Il Boeing 737 che trasporterà la delegazione è equipaggiato con un sistema di difesa missilistico e riporta la scritta «Hello» in ebraico, arabo e inglese sullo scafo. L'atterraggio ad Abu Dhabi è previsto attorno alle 14 e 30. Secondo l'emittente Kan, il ministro degli Affari esteri degli Emirati Arabi Uniti Anwar Gargash sarà all'aeroporto per accogliere il volo.



Ultimo aggiornamento: 16:39

