Israele è con il fiato sospeso da più di 240 giorni. La vita delle persone rapite il 7 ottobre del 2023 è appesa a un filo: intrappolata tra i sequestratori di Hamas, la mancanza di cure e i pericoli della guerra nella Striscia di Gaza. E la paura è che molti dei 120 ostaggi siano morti da tempo in prigionia, e che Hamas e le altre fazioni palestinesi non vogliano rivelarlo o non siano in grado di verificarlo. Ieri, il Jerusalem Post ha riportato un dato raggelante, ma che potrebbe essere addirittura visto al ribasso: 43 persone di quelle ritenute ancora nelle mani dei terroristi sarebbero in realtà già morte. E secondo alcune fonti interne agli apparati di sicurezza, è possibile che questa cifra sia superiore.

Per Israele si tratta di un tema difficile da affrontare. Duro per l’opinione pubblica, durissimo per le famiglie dei rapiti, che lottano ogni giorno tra la speranza e il dolore. Ma soprattutto complicato per il governo, che da una parte deve cercare di trovare il modo per liberarne il più possibile, dall’altro deve dimostrare che quei morti non siano causati dalle bombe dell’Idf. O quantomeno che non potesse essere evitato. Molti di loro sono morti per le ferite e l’assenza di cure dopo il rapimento o durante le prime settimane di prigionia. Altri sono stati uccisi dagli stessi miliziani, come hanno confermato i rilevamenti delle forze armate israeliane mentre hanno rinvenuto i cadaveri. Ma le Israel defense forces non hanno mai escluso del tutto la possibilità che gli ostaggi potessero cadere vittime degli stessi raid contro Hamas nella Striscia di Gaza. E se da una parte esiste il grande pericolo del fuoco amico, soprattutto perché gli ostaggi non sono localizzabili, dall’altra parte non si può certo escludere che le varie milizie utilizzino o abbiano usato i rapiti come scudi umani. Sacrificandole sotto le bombe per proteggere la propria vita. Per il primo ministro Benjamin Netanyahu si tratta di un incubo. Così come lo è per le forze armate impegnate nella Striscia e per i parenti degli ostaggi, terrorizzati all’idea che il nome del proprio caro possa apparire nella lista dei caduti. Lunedì, all’elenco delle vittime si sono aggiunti Haim Perry e Yoram Metzger, di 80 anni, Amiram Cooper, 84 anni, e Nadav Popplewell, 51 anni. Ieri, Joe Biden ha detto al Time di ritenere che ci siano ancora molti ostaggi vivi. «Noi crediamo che ci siano ostaggi ancora vivi. Ho incontrato tutte le famiglie, ma non abbiamo una prova certa su chi è vivo e chi no» ha ammesso il presidente Usa. Ma ogni giorno che passa, la speranza si affievolisce. Mentre aumentano i timori che Hamas e il Jihad islamico palestinese stiano nascondendo il più terribile e macabro dei segreti mentre trattano sulla tregua.

