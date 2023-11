Israele, droni spia MQ-9 per cercare gli ostaggi prigionieri di Hamas a Gaza: la fornitura degli Stati Uniti

Dopo il massacro del 7 ottobre i terroristi palestinesi di Hamas hanno preso prigionieri almeno 241 ostaggi, non solo israeliani, ma di varie nazionalità, dai 22 braccianti agricoli thailandesi ad americani, argentini e russi. Ci sono bambini e anziani tra gli ostaggi nelle mani dei terroristi dentro Gaza, solo una minoranza è rappresentata da militari dello Stato ebraico. Netanyahu, primo ministro israeliano, anche oggi ha ribadito che non ci sarà nessun cessate il fuoco fino a quando non saranno liberati tutti gli ostaggi, ma gli attacchi israeliani stanno causando vittime, oltre che tra i militanti dell'organizzazione terroristica e tanti incolpevoli civili palestinesi, anche tra i prigionieri di Hamas.

I droni

Per potenziare la ricerca degli ostaggi, indicata come una prorità dall'Idf (le forze di difesa israeliane) il Pentagono ha inviato droni spia che dall'alto dovrebbero aiutare a rilevare non solo le postazioni da cui ogni giorno Hamas e Jihad islamica lancia missili verso le città israeliane, ma anche i luoghi dove sono nascosti gli ostaggi.

Si tratta dei Reaper MQ-9 senza pilota e disarmati che volano su Gaza dai giorni successivi al massacro del 7 ottobre.

Lo ha confermato il generale Pat Ryder in un comunicato che aggiunge: «A sostegno degli sforzi per il recupero degli ostaggi, gli Stati Uniti stanno effettuando voli UAV disarmati su Gaza, oltre a fornire consulenza e assistenza per sostenere il nostro partner israeliano mentre lavorano sui loro sforzi per il recupero degli ostaggi». Va detto che è molto probabile che molti degli ostaggi siano prigionieri nella lunghissima ragnatela di tunnel sotterranei nella Striscia di Gaza. Spiega un'analisi di Business Insider: «Gli MQ-9 pilotati a distanza sono spesso utilizzati per la sorveglianza perché possono rimanere in aria per 24 ore e ospitano una "robusta suite di sensori visivi per il targeting", secondo l'aeronautica americana . Ogni unità costa 56,5 milioni di dollari, secondo i dati dell’aeronautica americana del 2021».